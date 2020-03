Am 10. April 2019 ging „Fridays For Future (FFF) Warendorf“ offiziell an den Start. Die mittlerweile weltweite Bewegung setzt sich für Klimaschutzmaßnahmen ein und demonstriert dafür regelmäßig. Das wohl größte Ziel des letzten Jahres: Klimanotstand in den Städten ausrufen zu lassen. In Warendorf wurde dies abgelehnt.