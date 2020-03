Kein Kino, kein Theater, keine Konzerte und jetzt werden auch noch Schulen und Kitas geschlossen. Wegen des Coronavirus kommt das öffentliche Leben auch in Warendorf zum Erliegen. Der Appell des in der Stadt Warendorf gegründeten „Corona-Kristenstabs“ geht an alle Bürger, ihre Kontakte im Privatbereich sorgsam zu steuern: „Oberstes Ziel ist die Einschränkung der Verbreitung des Corona-Virus.“ Das Theater ist bis einschließlich 19. April (Ende Osterferien) geschlossen. Ab sofort hat auch das Kino (Scala) – bis nach den Osterferien – zu. Karteninhaber für bestimmte Vorführungen erhalten den Preis erstattet.

Aktuelle Absagen (ohne Gewähr auf Vollständigkeit): Der Kammermusikkreis Warendorf hat im Einvernehmen mit dem „Pindakaas Saxophon Quartett“ das Galeriekonzert am 29. März abgesagt. Das Ensemble konnte jedoch für den 21. November verpflichten werden. Die Abonnenten der somit jetzt beendeten Saison 2019/20 melden sich bitte bei Dr. Schoppmann ( 02581 1650) oder bei Dr. Gabel ( 02581 61200). Am 4. Oktober startet die neue Saison.

Der Seminarbetrieb im Haus der Familie und an allen Standorten der Familienbildungsstätte wird ab Montag, 16. März, bis zum Ende der Osterferien eingestellt. Das Haus der Familie bleibt vorerst zu den bekannten Öffnungszeiten erreichbar. Der SC Hoetmar stellt den Trainings- und Spielbetrieb ein. Ebenso werden die für den 9. April geplante Jahreshauptversammlung und die Eröffnung des Kunstrasenplatzes (2. Mai) verschoben. Das Vereinsheim bleibt zu.

Die für den 22. März in der Klosterkirche geplante Aufführung der Markuspassion von R. Keiser findet nicht statt. Es ist geplant, das Konzert im März 2021 nachzuholen. Eintrittskarten werden zurückgenommen. Der Schützenvereins Neuwarendorf sagt seine für Sonntag geplante Generalversammlung ab. Haus & Grund Warendorf tagt nicht am 17. März. Um Ansteckungen mit dem Coronavirus entgegenzuwirken, entfallen aktuell alle Eucharistiefeiern und Wortgottesdienste in den Seniorenzentren der Pfarrgemeinde St. Laurentius sowie in der Kapelle des Josephs-Hospitals. Das Krankenhaus hat die Zahl der Besucher eingeschränkt. Gestrichen: die Generalversammlung der Kolpingsfamilie Warendorf (20. März) sowie die für den 18. März geplante Generalversammlung der plattdeutschen Laienspielschar Thalia. Abgesagt: die heutige Generalversammlung des Bürgerschützen-Vereins Freckenhorst. „Die Entwicklungen der letzten Tage lassen keine andere Entscheidung zu“, so Präsident Matthias Kalthöner. Corona sei längst zu einer Frage der Solidarität geworden. „Auch, wenn wir bislang nicht selbst betroffen sind, gilt es dennoch, unser Verhalten zu hinterfragen und zu ändern, damit andere nicht gefährdet werden“, so Kalthöner. Ebenfalls nicht stattfinden werden die Versammlungen der Schützen-Formation. Und auch der mit dem Schützen- und Heimatverein gemeinsam vorbereitete Schnadgang wird nicht am 28. März durchgeführt.

Die Frauengemeinschaft Einen-Müssingen sagt folgende Termine ab: Kinoabend zum Equal-Pay Day am 17. März; Besinnungsnachmittag am 18. März.

Der Verein Freckenhorster Bürgerhaus streicht die Veranstaltung am 15. März (Small Cutlery) und die Mitgliederversammlung am 19. März. Die Eintrittskarten für „Small Cutlery“ können zurückgegeben werden. Die Gruppenleiterrunde St. Bonifatius und St. Lambertus Freckenhorst teilt mit, dass der „Offene Keller“ Pfarrheim voraussichtlich erst am 24. April wieder öffnet.