Warendorf -

Von Joachim Edler

Ist das die Zukunftsvorstellung in der Corona-Krise, dass Ärzte, Mitarbeiterinnen wie Pflegekräfte in den Aldi fahren müssen, um sich in Konkurrenz mit der besorgten Bevölkerung ein Fläschchen Händedesinfektionsmittel erkämpfen zu müssen?“ Hausarzt Klaus Schäffer berichtet aus seinem Praxisalltag.