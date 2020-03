Warendorferin lebt in Italien: „Es ist dramatisch“

Warendorf/Ancona -

Von Joke Brocker, Sabine Plake

„Es ist schon ziemlich gruselig“ erzählt Nadine Jansen. Die 41-Jährige stammt aus Einen, lebt in Italien und ist seit der Nacht von Montag auf Dienstag – also mittlerweile fast genau eine Woche – per Dekret zu Hause „eingesperrt“. Im Interview mit Sabine Plake und Joke Brocker erzählt die ausgebildete Redakteurin, wie es ihr im Moment ergeht.