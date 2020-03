Warendorferin lebt in Italien: „Es ist dramatisch“

Wie ist die Lage bei dir?

Nadine Jansen : Seit Dienstagmorgen dürfen wir unser Zuhause nicht mehr verlassen. Es sei denn, es liegen medizinische Gründe vor, wir müssen arbeiten oder unsere Grundversorgung sicherstellen.

Die Italiener dürfen noch zur Arbeit gehen?

Nadine Jansen: Nicht mehr alle. Die Geschäfte haben mit Ausnahme von Supermärkten, Drogerien und Apotheken geschlossen. Zusätzlich sind einige Fabriken zu. Teils, weil es Fälle in der Belegschaft gab. Teils, weil sie die geforderten Sicherheitsmaßnahmen nicht einhalten können und demnach schließen müssen. Einige andere Berufe wie zum Beispiel medizinisches Personal oder aber Polizeikräfte haben oft Urlaubssperren und müssen arbeiten.

Die Supermärkte sind aber noch geöffnet?

Nadine Jansen: Ja, aber es gibt Warnhinweise an der Tür und ständig gibt es Durchsagen. Die meisten Supermärkte lassen nur noch eine begrenzte Anzahl an Personen ins Geschäft. Kunden und Mitarbeiter tragen Einweghandschuhe, die meisten auch Mundschutz-Masken. Seit dieser Woche sind in vielen Läden die Kassierer durch Plexiglasscheiben geschützt, die vielfach in den Kassenbereichen angebracht wurden. Es gibt bei uns aber derzeit keinen Versorgungsengpass, die Regale werden laufend neu befüllt. Desinfektionsmittel fehlt, auch Mehl, Eier oder Milch sind immer mal wieder knapp. Selbst der abgepackte Salat in Tüten ist manchmal aus. Den nehmen viele lieber, weil den ja noch keiner angefasst hat. Dafür gibt es bei uns Berge von Toilettenpapier.

Darf tatsächlich pro Familie nur noch einer einkaufen?

Nadine Jansen: Es darf tatsächlich nur noch eine Person pro Familie zum Einkaufen.

Hierzulande gibt es jetzt immer mehr Initiativen, die alten oder alleinstehenden Menschen ihre Hilfe in dieser Situation anbieten. Wie ist das in Italien?

Nadine Jansen: Nachbarschaftshilfe-Angebote gestalten sich hier etwas schwierig, da wir in unserer Bewegungsfreiheit doch sehr eingeschränkt sind. Solange es um die unmittelbare Nachbarschaft geht, ist es natürlich möglich, dem Nachbarn einen Tetrapack Milch vor die Tür zu legen – gerade in Großstädten bietn jüngere Bewohner den älteren im gleichen Haus oft an, etwas für sie aus dem Supermarkt mitzubringen. Allerdings beliefern viele Supermärkte oder auch Agrarverbände aufgrund der Ausnahmesituation hier im Land. Für diejenigen, die sich zu Hause einsam fühlen, gibt es zudem telefonische Gesprächsangebote.

Zur Person Nadine Jansen stammt aus Einen. Nach der Grundschule in Einen besuchte sie das Laurentianum in Warendorf. Danach studierte sie in Augsburg und Münster. Viele Jahre lang war sie freie Mitarbeiterin unserer Zeitung. 2002/2003 absolvierte sie ein Volontariat bei der Ibbenbürener Volkszeitung. Danach arbeitete sie zunächst für eine Redaktion in München, danach freiberuflich für die WN in Münster, unter anderem in der Onlineredaktion, für das Goethe-Institut und den Stern. Zudem ist sie Übersetzerin für Italienisch. Der Liebe wegen zog sie nach Italien. Heute lebt sie in der Region Marken, genauer in Osimo bei Ancona, das rund 35 000 Einwohner hat. Sie ist verheiratet und hat ein Kind. ...

Wie ernst nehmen die Italiener die Lage?

Nadine Jansen: Mittlerweile nehmen die Italiener die Lage sehr ernst, zumal das Verlassen von Häusern und Wohnungen aus nicht triftigen Gründen verboten ist. Das war bis vor zwei Wochen noch anders. Da haben es viele noch recht locker genommen und auch Gruppen-Selfies gemacht nach dem Motto: Das Virus fürchten wir nicht. Lange Zeit hat man zudem das Begrüßungsritual Küsschen rechts, Küsschen links gelebt. Das ist jetzt verboten. Wir müssen einen Mindestabstand von einem Meter zu anderen Personen einhalten. Viele haben die Schließung von Schulen, Kindergärten und Unis eher als verlängerte Ferien begriffen. Die sind dann zum günstigen Urlaub in die Skigebiete gefahren oder haben die Gelegenheit genutzt, ihre Verwandtschaft im Süden des Landes besucht, so dass sich das Virus dort immer mehr verbreitet hat. Zudem sind etliche Leute in die Schwimmbäder oder Fitnessstudios gegangen. Die waren voll. Ebenso die Restaurants. Schulen und Kindergärten waren zwar zu, aber die Kindersportkurse liefen munter weiter. All das ist jetzt nicht mehr möglich.

Wie verhält sich die Regierung?

Nadine Jansen: Es gibt jeden Tag eine Pressekonferenz des Zivilschutzes, der über die aktuelle Situation in Italien informiert. Der Ministerpräsident und das Gesundheitsministerium geben täglich Handlungsanweisungen. Außerdem werden wir per Telegram-Dienst über die Zahlen in unserer Region, über weitere Todesfälle und vor allem auch über neue Dekrete in Kenntnis gesetzt.

Wie viele Erkrankungen gibt es denn?

Nadine Jansen: In der Region Marken sind es mit Stand von Freitag, 18 Uhr, 725 bestätigte Fälle, davon 36 Todesfälle. Mehr als 2600 Personen befinden sich in häuslicher Quarantäne. Davon gehören mehr als 300 zum medizinischen Personal. Diese Zahlen beziehen sich aber auf die gesamte Region Marken (entspricht verwaltungstechnisch in etwa einem Bundesland in Deutschland), die mit ihren anderthalb Millionen Einwohnern in etwa der Einwohnerzahl von München entspricht.

Wie sieht denn die medizinische Versorgung aus?

Nadine Jansen: Die Krankenhäuser sind überlastet. In unserem Regionalkrankenhaus in Ancona gibt es nur noch eingeschränkt ambulante Behandlungen. Operationen, die nicht erforderlich sind, werden abgesagt. Es werden viele Beatmungsgeräte benötigt. Der Zivilschutz hat in dieser Woche noch einmal 5000 Geräte nachgeordert. Patienten werden teils per Hubschrauber in andere Kliniken transportiert, damit sie ein Intensivbett erhalten und beatmet werden können.

Das hört sich dramatisch an?

Nadine Jansen: Es ist dramatisch. Vor zwei Wochen waren wir ungefähr an der Stelle, an der sich Deutschland jetzt befindet. Allerdings waren da längst alle Kindergärten, Schulen und Universitäten des Landes geschlossen. Viele haben gemeint, das Leben gehe weiter und sie könnten problemlos reisen. Jetzt dürfen wir nur noch aus wichtigen Gründen raus, müssen eine Selbsterklärung mit uns führen. Polizei und Militär können das kontrollieren. Wer aus nichtigen Gründen unterwegs ist, wird bestraft.

Kennst du jemanden, der das Coronavirus hat. Und wie sieht dein Alltag jetzt aus?

Nadine Jansen: Nein, bisher kenne ich niemanden. Allerdings saßen auch in unserem Umfeld bereits erste Personen in Quarantäne. Bis vor zwei Wochen habe ich noch eine gute Freundin mit Kind getroffen. Wir wohnen nur ein paar Kilometer voneinander entfernt, dürfen uns jetzt aber nicht mehr sehen. Im April müsste ich eigentlich nach Rom, um Sprachprüfungen abzunehmen. Ob das überhaupt möglich ist, wird sich zeigen. Wir spielen derzeit viel, außerdem informiere ich auf der Facebook-Seite www.facebook.com/italienkrise laufend über die Entwicklung hier in Italien. Glücklicherweise haben wir auch viele Bastelmaterialien zu Hause. Schulkinder werden übrigens mit Hausaufgaben versorgt. Die Regierung hat bereits einen Online-Schulunterricht installiert. In Teilen Norditaliens sind die Kinder ja schon seit Februar zu Hause.