„Schlimmste Krise seit dem Weltkrieg“

Ausnahmezustand in der Stadt. Ein Virus verändert die Welt, verändert das Stadtleben: Schulen, Kitas, Kino, Theater, Hallenbad, Kneipen, Kirchen – alles dicht. Das gilt auch für Spielplätze. Erste Einzelhandelsgeschäfte in Warendorf sind geschlossen. Nicht betroffen sind Lebensmittel, Wochenmärkte, Drogerien, Apotheken, Banken, Post, Friseure, Waschsalons, Gartenbaumärkte. Starke Einschränkungen dagegen in der Gastronomie: Restaurants sollen frühestens ab 6 Uhr öffnen dürfen, müssen spätestens aber um 15 Uhr schließen. Abstandsregeln für Tische, Begrenzungen der Besucherzahl und Hygienemaßnahmen. Das alles macht vielen Menschen Angst. Das Coronavirus ist auch eine Herausforderung für den „ersten Bürger“ der Stadt. „So eine Situation hat es nach dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr gegeben. Jetzt geht es darum, verantwortungsbewusst, besonnen und vorausschauend zu reagieren.“ Linke appelliert an alle Bürger, sich in dieser Krise solidarisch zu verhalten. Und zu akzeptieren, dass das öffentliche Leben und die Teilhabe des einzelnen derzeit nicht seinen gewohnten Gang nehmen kann. Er selbst habe sich der Solidaritätsaktion „Warendorfer helfen Warendorfern“ angeschlossen.

Für Bürgermeister Axel Linke müsste der Arbeitstag mehr als 24 Stunden haben. „Die Lage ändert sich stündlich – und der Peak des Ausbreitungsgrades ist noch lange nicht erreicht.“ Linke rechnet damit, dass das erst im Sommer der Fall sein wird, das öffentliche Leben im ersten Halbjahr im Land komplett zum Erliegen kommt. Er überlässt die Frage nach einer Entwarnung aber den Experten und Fachleuten vom Robert Koch Institut. Bis dahin werde die Stadt alles erdenkliche tun, um die rasante Ausbreitung des Virus zu verhindern. 13 bestätigte Infektionen in Warendorf Stand Montagabend. Wer immer noch nicht glaube, welche Maßnahmen Deutschland in der Corona-Krise noch ins Haus stehen, der möge einfach mal nach Italien blicken. „Ich möchte keine Lazarettbetten auf der Straße.“ Sorgen um die medizinische Notfallversorgung in Warendorf mache sich Linke nicht. Der Bürgermeister malt auch kein Horrorszenario einer Ausgangssperre an den Warendorfer Himmel, droht auch nicht mit Strafen, warnt aber davor, die Situation gelassen zu sehen. In der Stadtverwaltung seien viele Verwaltungsstrukturen aufgelöst worden, um handlungsfähig bleiben zu können. Das Rathaus ist für den Publikumsverkehr geschlossen. In dringenden Fällen sind die Mitarbeiter telefonisch erreichbar. Wer dennoch ins Rathaus muss, kommt an einer Eingangskontrolle nicht vorbei, muss sich registrieren und Hände desinfizieren. Das Sitzungszimmer in der Stadtverwaltung wurde zum Krisenraum umfunktioniert. Fast täglich tag hier der Corona-Krisenstab. 20 Mitarbeiter aus Verwaltungsführung, Baubetriebshof, Stadtwerke, Abwasserbetrieb, Feuerwehr, DRK, Ordnungsamt, Schule/Jugend/Kultur. „Wir arbeiten daran, dass die Infrastruktur in der Stadt erhalten bleibt.“ Selbst wenn einige Mitarbeiter in Quarantäne müssten, sei die Verwaltung weiter handlungsfähig, könnten diese in vielen Bereichen auch im Homeoffice arbeiten. Zudem habe die Stadt ihre Arbeitszeiten – zum Beispiel auf der Kläranlage – anders getaktet. Um einer möglichen Ansteckungsgefahr entgegenzuwirken. Linke appelliert an alle Bürger, Anträge auf Dienstleistungen auf das wirklich Notwendigste zu beschränken. Der Antrag für einen Angelschein, wie kürzlich passiert, gehöre nicht dazu. Unabkömmlich seien derzeit die Mitarbeiter im Sozialamt: Kurzarbeitergeld, Kinderbetreuung, das seien aktuell die wichtigsten Themen.

Um die Sitzungen der Fachausschüsse und des Rates der Stadt weiter zu gewährleisten, wird aktuell der Sophiensaal so hergerichtet, dass die Abstände zwischen den Tischen und Stühlen groß genug ist. Noch offene ist, ob Publikum zugelassen wird. Der für kommenden Montag geplante Hauptausschuss wurde noch nicht abgesagt. „Es gibt wichtige Beschlüsse und dringend notwendige Vergaben.“

Ein hochsensibles Thema: der Umgang mit Beerdigungen und Trauung in der Coronakrise. Linke: „In anderen Städten gibt es bereits Appelle an die Brautleute, nur mit zwei Trauzeugen zum Standesamt zu erscheinen.“ Mittelfristig geht der Bürgermeister davon aus, dass Trauungen gar nicht mehr stattfinden. Anders Beerdigungen. Linke: „Hier stehen wir in Gesprächen mit den Trauernden und mit den Beerdigungsinstituten. Die Friedhofskapelle ist weiter geöffnet. Wir empfehlen jedoch, den Kreis der Trauergäste in der Kapelle möglichst klein zu halten und am Grab Abschied zu nehmen.“