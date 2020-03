Krankenhaus isoliert sich

Noch liegt kein Corona-Patient im Warendorfer Josephs-Hospital, doch greifen längst viele Vorsichtsmaßnahmen. Und die wurden Stand Mittwoch noch einmal verschärft. So gilt ab sofort ein generelles Besuchsverbot im Krankenhaus. Nur noch im Ausnahmefall (zum Beispiel Palliativstation) wird Einlass gewährt.

„Stopp, kein Zutritt für Besucher“. So lauten die Aufforderungen auf den Schildern, die seit Mittwoch an dem Eingangsportal hängen. Was in vielen deutschen Kliniken bereits im Verlauf der vergangenen Woche eingeführt wurde, ist damit auch Warendorf nun die Regel: Besucher müssen bis auf weiteres draußen bleiben. Damit soll der Infektionsschutz verbessert und verhindert werden, dass ausgerechnet dort, wo sich besonders geschwächte Menschen aufhalten, potenziell mit dem Corona-Virus Infizierte ein- und ausgehen.

Das ist für die Patienten, aber auch für die Angehörigen nicht einfach. Gerade ältere und schwerkranke Menschen leiden darunter. Auch in Alten- und Pflegeheimen gilt inzwischen ein Besuchsverbot. Für die alten Menschen ist das hart, da sie in den Heimen ohnehin vergleichsweise isoliert leben. Wenn nun der Besuch ihrer Liebsten ausbleiben muss, verstärkt das das Gefühl des Alleinseins. Einige Heime in Warendorf erlauben deshalb für

eine Stunde am Tag den Besuchskontakt. Für Schwestern und Pfleger heißt das, dass sie auch emotional mehr gefragt sind als sonst. Wo Trost und Zuspruch von den Besuchern ausbleiben, müssen nun sie einspringen. Denn auch die ehrenamtlichen Dienste (Grüne Damen, Kommunionhelfer, Bücherei) wurden im Krankenhaus eingestellt. Es finden auch keine Gottesdienste oder Andachten in der Kapelle des Krankenhauses mehr statt. Zudem hat das Krankenhaus alle Fortbildungen bis Ende April abgesagt. Die Mitarbeiterkantine ist geschlossen. Die Versorgung mit Frühstück und Mittagessen für die Mitarbeiter sei aber gewährleistet, heißt es aus dem Krankenhaus. Es würden Tablets ausgegeben.

Der Alltag auf der Station hat sich sehr verändert. Die Schwestern müssen, wenn sie ein Krankenzimmer betreten, einen Mundschutz anlegen. Allerdings gibt es nur die normalen, ohne zusätzliche Filter. Weil es davon zu wenige gibt, sind diese Masken den Isolier- und Intensivstationen vorbehalten. Deshalb gilt seit Mittwoch im Warendorfer Krankenhaus auch eine drastische Reduzierung des OP-Programms und der Sprechstunden, um personelle und materielle Ressourcen zu schonen. Das Krankenhaus will dazu am heutigen Mittwoch noch eine Presseerklärung herausgeben.

Das Krankenhaus ist aufgrund der Coronakrise ausnahmslos auf alle Mitarbeiter angewiesen. Es gibt einen Appell an alle Mitarbeiter, in den nächsten sechs Wochen – wenn möglich – auf Urlaube zu verzichten. Zudem hat das Krankenhaus unter den Mitarbeitern einen Aufruf gestartet, im Verwandten- und Bekanntenkreis nach Menschen zu suchen, die bereit wären, Botendienste, Betreuung oder Beratung im Krankenhaus zu übernehmen. Das müssen nicht zwingend Pflegekräfte oder Ärzte sein.