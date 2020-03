„Fragwürdig und unverantwortlich“

In Anbetracht der aktuellen Situation rund um die Corona-Pandemie ist es aus Einschätzung der Bürgerinitiative Verkehrskonzept Warendorf (BVW) „unverantwortlich und fragwürdig“, wenn weiter Mitarbeiter der von Straßen.NRW beauftragten Unternehmen die Grundeigentümer entlang der geplanten B 64n-Trasse besuchen und die Zählungen zur Erhebung der betroffenen Artenvielfalt durchführen.

Die beauftragten Mitarbeiter seien gänzlich unbekannt, man kenne weder die Lebensgewohnheiten oder die letzten Aufenthaltsorte dieser Personen, erwartet die Bürgerinitiative von Straßen.NRW, dass sie die Untersuchungen sofort einstellt und auf die Erhebung der tierkundlichen Daten komplett verzichtet.

Ein Großteil der Grundeigentümer lebe in Mehrgenerationenhaushalten, deren älteste Bewohner zur Risikogruppe bei einer Corona-Infektion zählten, führt die Bürgerinitiative ins Feld. Die Wichtigkeit für die Zählung der Artenvielfalt sei momentan nicht gegeben – in diesem Fall gehe die Gesundheit eines jeden Menschen vor und sollte auch in der umstrittenen Thematik zur B 64n grundsätzlich Vorrang haben.

„Aus diesem Grund lehnen wir die Besuche sowie die Begehungen der Flächen durch Straßen.NRW oder deren beauftragter Unternehmen aufgrund der Corona-Pandemie kategorisch für das Jahr 2020 ab.“ Kurzum: es könne nicht eingeschätzt werden, ob man es mit einem potenziellen Überträger des Corona-Virus zu tun habe.

Straßen.NRW hält zum jetzigen Zeitpunkt an den Untersuchungen fest. „Es besteht keine Grundlage für einen Abbruch der Arbeiten, allerdings werden verschärfte Sicherheitsvorschriften in Kraft gesetzt“, heißt es in einer Pressemitteilung. Straßen.NRW habe einen eigenen Corona-Krisenstab installiert, der in engem Kontakt mit den zuständigen Behörden in der Corona-Krise stehe. Für die Amphibienuntersuchungen an Teichen, Weihern und sonstigen Gewässern in Warendorf werden die beauftragten Biologen keinen direkten Kontakt mit den Anliegern aufnehmen. Die Arbeiten werden zum jetzigen Zeitpunkt nur in dem Umfang weitergeführt, das keine Flächen, die direkt an Häusern und Höfen liegen, betreten werden müssen. Nach tagesaktuellem Erlass des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen können Dienstleister und Handwerker weiterhin ihren Tätigkeiten nachgehen.