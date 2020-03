Am Dienstag war Irina Unruh noch einmal in ihrer Schule. Doch diesmal nicht als Lehrerin, sondern in ihrer Funktion als Dokumentarfotografin. „Ich wollte diesen besonderen Moment festhalten, die Ausnahmesituation in der Schule“, sagt die 41-Jährige, die vor vielen Jahren ihre Passion, das Fotografieren, zum Beruf gemacht hat. In Kirgistan, ihrem Heimatland, habe sie mehrere Foto-Projekte, erzählt sie, und eigentlich habe sie vorgehabt, im April, in den Osterferien, wieder dorthin zu fliegen. Nun aber sei der Flug gestrichen. Irina Unruh macht das Beste aus dieser Situation. „Die Geschichten liegen vor der Haustür“, findet sie. Am Dienstag schnappte sich die Lehrerin, die Zuhause eine Viertklässlerin und einen Sohn im Kindergartenalter zu bespaßen hat, daher ihre Kamera, um an ihrem Arbeitsplatz zu fotografieren. Für die Schule fotografiert hatte sie schon häufiger. Doch noch nie in einer Situation, die gewiss einmal in die Geschichtsbücher eingehen wird. Mit Genehmigung der Schulleitung hielt sie die surreale Atmosphäre dieses 17. März anno 2020 mit ihrer Kamera fest.

Die Bilder zeigen die in eine Art Dornröschenschlaf gefallene Schule. Dort, wo eigentlich nie Ruhe herrscht, wo auf dem Schulhof getobt und gelärmt wird, dort, wo immer, auch während des Unterrichts, Kinder über die Flure laufen, herrschte absolute Stille.

Viele Fotos zeigen verwaiste Gänge und Klassenzimmer. Auf einem Bild ist das einzige Kind, das am Dienstag in der Schule betreut wurde, beim Malen zu sehen. Auf anderen Fotografien sieht der Betrachter OGS-Mitarbeiterinnen beim Putzen und Desinfizieren der Klassenräume oder die stellvertretende Schulleiterin, die am PC Organisatorisches erledigt.

An einem Flur-Fenster, das Telefon am Ohr, berät sich die Schulsozialarbeiterin mit Eltern, um deren Kinder sie sich normalerweise intensiv kümmert, über das weitere Vorgehen. Eher zufällig schaute Irina Unruh bei ihrer „Foto-Safari“ durch das Schulgebäude aus dem Fenster, als sie einen einsam auf dem Schulhof sitzenden Schüler entdeckte, der sich kurz zuvor das Hausaufgaben-Material für die kommenden Wochen abgeholt hatte. Das Foto, das diesen stillen Moment einfriert, lässt das durch Fotojournalisten in Rom geschulte Fotografen-Auge erkennen. Langfristig möchte Irina Unruh mit diesen Bildern eine Geschichte illustrieren, die sich mit den Auswirkungen der Corona-Krise auf das Leben der Kinder beschäftigen wird.