„Ein bisschen geht es uns wie Luther mit Gutenberg“, schmunzelt Pastor Cornelius Bury in der Christuskirche. Der Humor ist dem evangelischen Geistlichen nicht abhandengekommen, ebenso wenig wie die Fürsorge für seine Gemeinde. Gutenberg hatte mit seiner neuen Technik, dem Buchdruck, vor Jahrhunderten maßgeblichen Anteil an der Verbreitung des reformatorischen Gedankengutes. Weil Gottesdienste verboten sind und soziale Kontakte gemieden werden sollen, hat Bury jetzt die elektronischen Medien entdeckt, um weiter mit der Gemeinde in Kontakt zu stehen.

Gerade bereitet er in der Christuskirche ein Video mit Liedern für Kinder und Familien vor. Er wird auf Twitter als Tweet vierzehn unter @BuryCornelius abrufbar sein. Am Dienstag hatte sich der Pfarrer zum ersten Mal auf Twitter mit einem Gruß aus der Christuskirche, einem Psalm und einem gängigen Kirchenlied zu Wort gemeldet.

Wie in Kontakt bleiben? Diese Frage stellte sich am Sonntag zum ersten Mal, als trotz Absage des Gottesdienstes noch einige Gläubige zum Gebet gekommen waren. Bury und sein Amtsbruder Herwig Behring wollten wenigstens irgendetwas tun, wollten in die Offensive gehen, um die Gemeinschaft zu erhalten.

„Ich bin jetzt erstmal dabei, mich zu orientieren“, erläutert Bury. Twitter habe er als ersten Kanal gewählt, „weil ich Facebook blöd finde“. Auch Datenschutzgedanken muss er sich machen. Zunächst hat er jetzt eine „eiserne Ration“ für die Warendorfer Gläubigen produziert: Die bekannten Gesichter der Gemeindeleitung bei den Tweets sollen Vertrautheit transportieren.

Ganz selbstverständlich positioniert der Pastor inzwischen den Selfiestick mit Stativ auf dem Taufbecken und nimmt seine Position vor dem Altar ein. Das nächste Video kann starten. Denkbar ist für ihn zum Beispiel auch eine beschränkt zugänglicher Youtube-Präsenz. Andere Gemeindeglieder oder Akteure etwa von der Jugendeinrichtung „attic“ könnten sich ebenfalls beteiligen. „Das muss sich jetzt alles entwickeln“, sagt er gelassen. Möglicherweise könnte es sogar ein Programm für Altenheimbewohner geben. Es sei eine Chance, die nach Corona auch weitere Impulse für das Gemeindeleben bringen könne.

Das physische Gemeindeleben ist dagegen weitgehend auf weiteres auf Eis gelegt, erinnerte Pfarrer Herwig Behring. Selbst die für Mai anstehenden Konfirmationen wurden auf unbestimmte Zeit verschoben. Die Christuskirche dagegen ist tagsüber jederzeit für Gläubige geöffnet, so der aktuelle Stand.

Twitter: @BuryCornelius

