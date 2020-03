Im Warendorfer Josephs-Hospital werden aktuell (Stand 17 Uhr am Freitag) drei an Covid-19 erkrankte Menschen versorgt. Ein vierter Patient mit Coronavirus-Symptomen befindet sich zu diesem Zeitpunkt auf dem Weg ins Krankenhaus. Am Freitagvormittag waren es noch zwei Infizierte. Die Zahl der Fälle mit Krankenhausaufenthalt steigt. Die Infizierten befinden sich auf der Isolierstation.