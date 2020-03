„Aufbruch, Entschlossenheit und Aktivität in der Politik“

Er soll frischen Wind in die Parteiarbeit der Warendorfer FDP bringen: Heiner Kamp ist der Wunschkandidat von Anita Stakenkötter, die ihr langjähriges Amt als Vorsitzende des FDP-Ortsverbands niederlegt. Auf dem Ortsparteitag Anfang März, der aufgrund der Corona-Krise abgesagt werden musste, sollte der 55-Jährige Heiner Kamp bereits die Nachfolge von Anita Stakenkötter antreten. Ihm zur Seite stehen sollen die bisherigen Stellvertreter Günter Belt und Frank Hülsbusch. Noch unklar ist, wann die Liberalen sich das nächste Mal wieder versammeln werden. Kamp braucht noch das Votum der Warendorfer FDP-Mitglieder. Für den Rat der Stadt Warendorf kandidieren will Kamp nicht.

„Korrekt. Klar. Kamp.“ sind die Schlagwörter des 55-Jährigen Heiner Kamp, die er auch schnell mit Inhalt füllt. Korrekt, weil er Prioritäten setze, Wesentliches von Unwesentlichem zu trennen vermag und auf Details achte.

„Ich pflege einen zugewandten, vertrauensvollen und direkten Stil“, sagt er von sich selbst. Menschen für ein gemeinsames Anliegen begeistern und gewinnen, das liege ihm in der beruflichen Arbeit ebenso wie im politischen Engagement am Herzen. Kamp sei Ostwestfale. Und die halten Wort. Auf sein Wort sei Verlass. Sein Erfolgsrezept: gut gepflegte, langfristig angelegte Beziehungen und korrektes Arbeiten. „Mit meinen langjährigen Erfahrungen in Wirtschaft und Politik kann ich die FDP Warendorf auf vielfältige Weise gewinnbringend unterstützen.“

Kamp war bis vor kurzem noch Vorsitzender der FDP-Fraktion im Rat der Stadt Versmold. Nach seinem Umzug von Versmold nach Warendorf im Sommer vergangenen Jahres hatten ihn die Liberalen gefragt, ob er sich vorstellen könne, den Parteivorsitz zu übernehmen. „Die FDP wurde im Freundeskreis über Dr. Beate Janinhoff auf mich aufmerksam.“

Kamps Leitgedanke: „Die Zukunft gehört denen, die sie gestalten. Mitreden, zuhören, respektieren, gestalten und verhindern dürfen – das sind für mich Eckpfeiler einer funktionierenden Demokratie, in der die Menschen wieder Mut und Freiheit zur Verantwortung haben. Mit den Menschen in unserem Land, die sich Aufbruch, Entschlossenheit und Aktivität in der Politik wünschen, möchten wir Liberalen, dass wir wieder das Land werden, das in uns steckt.“

Was bedeutet das konkret für Warendorf?

„Warendorf ist eine liebens- und lebenswerte Stadt. Die vielen Veranstaltungen zu kirchlichen Feiertagen, zu Schützenfesten, zum Karneval, zum Reitsport, zum Fettmarkt . . . zeigen mir, in welch enormen Ausmaß sich die Menschen ehrenamtlich für ihr Warendorf einsetzen.“ Viele Gewerbetreibende oder Freiberufler seien mit Herzblut Unternehmer in Warendorf und bilden mit den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern das Rückgrat dieser lebendigen Kommune. „Alle Aktivitäten müssen Politik und Verwaltung flankierend begleiten. Ich erwarte daher, dass die Digitalisierung tatsächlich bis zur letzten Milchkanne ausgebaut wird. Auch in der Verwaltung muss der Grad der Digitalisierung ansteigen. In der frühkindlichen und schulischen Bildung erwarte ich, dass alles dafür getan wird, auch Kindern aus sozial benachteiligten Familien die Teilhabe zu ermöglichen.“

Für die Wirtschaft wünsche sich Kamp moderate Steuern und kompetente Ansprechpartner im Rathaus. Verlässlichkeit spiele dabei eine sehr große Rolle. Infrastrukturprojekte müssten bei aller Berücksichtigung von komplexen Planungsaufgaben zügig vorangetrieben werden. „Wer wachsen will benötigt Flächen. Zum Wohnen und zum Arbeiten. Wenn Warendorf diese Flächen nicht zur Verfügung stellt, machen es andere Kommunen. Kurzum: ich erwarte von Verwaltung und Politik, das alles dafür getan wird, Menschen, die hier leben und leben wollen, zu motivieren, dieses zu tun.“

Lebenslauf in Stichpunkten: Heiner Kamp wurde am 5. Juli 1964 in Strang (heute Bad Rothenfelde) geboren; 1984 Abitur in Versmold, 1984/1985 Wehrdienst bei der Marine in Bremerhaven und auf Helgoland, 1985 bis 1988 Duale Ausbildung bei der Westfälischen Fleischwarenfabrik Stockmeyer zum Industriekaufmann/Betriebswirt. Anschließend Studium der Wirtschaftswissenschaften in Münster. Von 1994 bis 2009 arbeitete Kamp als selbstständiger Unternehmensberater für die Verkehrswirtschaft. Von 2009 bis 2013 war er Mitglied des Deutschen Bundestages. Aus persönlichen Gründen zog Kamp 2012 seine Kandidatur zurück; 2013 bis 2019 Kaufmännischer Leiter eines Ingenieurbüros in Versmold und seit 2020 Projektcontroller und Key Account bei Uniorg Services Dortmund (SAP und IT-Beratung).