Aktion Senioren-Lächeln: „Wir denken an Euch“

Die Idee entstand in der vergangenen Woche unter dem Stichwort „Grüße von nebenan“ in Münster. Da die Bewohner der Seniorenheime in diesen schwierigen Zeiten der Corona-Krise keine Besuche mehr empfangen dürfen, sollten Nachbarskinder Postkarten für die Bewohner des Johanniter-Stifts schreiben. „Eine Idee, die wir tatsächlich über Facebook durch einen Hinweis des WN-Kollegen Jonas Wiening aufgeschnappt haben und nun für unsere neue Plattform „Warendorfer helfen Warendorfer“ gerne übernehmen“, sagt Ulrich Hagemann . Er ist Pastoralreferent der Pfarrgemeinde St. Laurentius und hat die neue Plattform angesichts der Corona-Krise ins Leben gerufen. Jetzt steht die Aktion und trägt den schönen Namen: „Aktion Senioren-Lächeln“.

Es brauchte einige Telefonate, um die Situation zu analysieren. Doch jetzt sind die Rahmenbedingungen klar: Bis zum Freitag der kommenden Woche, 3. April, können selbstgemalte Bilder oder auch Briefe mit guten Wünschen oder vielleicht auch mit Gedichten abgegeben werden, und zwar direkt über das Pfarrbüro St. Laurentius, Klosterstraße 15 per Einwurf in den Briefkasten. Als Anregung für die Briefe oder Bilder können folgende Aspekte dienen: „Was macht mir gerade Freude?“, „Sonnige Grüße“, oder „Was wünsche ich Dir?“

„Es soll einfach ein Gruß sein, der zeigen soll: Wir haben Euch nicht vergessen. Wir denken an Euch“, so erläutert Ulrich Hagemann diesen schönen Akt der Solidarität der ganz Kleinen gegenüber den Senioren. Um die Absender aber im Sinne des Datenschutzes anonym zu halten, sollten Kinder nur in der rechten unteren Ecke des Bildes ihren Vornahmen und das Alter vermerken. Auch die Bewohner der Seniorenheime werden aus Datenschutzgründen nicht direkt als Adressat angegeben, sondern der Gruß sollte allgemein an die Bewohner der Seniorenheime gerichtet sein. Über Ulrich Hagemann und die Mitglieder der Plattform „Warendorfer helfen Warendorfern“ werden die Grüße dann weiterverteilt an die Seniorenheime. Dort wiederum schauen die Pflegeleitungen darauf, für welche Bewohner die entsprechenden Grüße in Form von Bildern, Briefen, Postkarten und ähnliches geeignet sind. Dabei möchte Hagemann nicht nur die Kinder der Kindergärten der Pfarrgemeinde ansprechen. „Die Aktion ist natürlich an alle gerichtet, auch Jugendliche oder Erwachsene dürfen gerne einen netten Gruß schreiben an die Senioren.“ Immerhin gebe es derzeit viele Menschen, die viel Zeit zu Hause verbringen (müssen) und vielleicht auch Freude daran haben, eine solche Verbindung mit den Bewohnern der Seniorenheime aufzunehmen. Freude an der Aktion hat Ulrich Hagemann auch ganz persönlich.

„Es wird mir großen Spaß machen, die eingehende Post dann mit dem Rad an die Seniorenheime zu verteilen“, freut sich Hagemann schon jetzt auf seine Touren bei hoffentlich sonnigem Wetter.

Er hatte zunächst die Warendorfer Facebook-Plattform für Hilfsaktionen ganz unterschiedlicher Art in Corona-Zeiten ins Leben gerufen. Jetzt stehen schon rund 600 Mitglieder bereit „Gutes“ zu tun für hilfebedürftige Warendorfer. Warum also nicht einfach mal Briefe oder Postkarten schreiben oder ein Bild malen für die Bewohner der Altenheime?

Hagemann hat den Bedarf für eine solche Aktion zuvor in einem ersten Schritt mit dem Maltester-Marienheim abgeklopft. Und die Reaktion dort war äußerst positiv. Hausleiter Karl-Eugen Weweler konnte sich eine solche Aktion gut vorstellen. Schnell war auch der Kontakt zu der Verbundleitung der katholischen Kindergärten für die Pfarrgemeinde geknüpft. „Sie sind das Bindeglied zwischen den Einrichtungen und der Pfarrgemeinde“, erläutert Hagemann im WN-Gespräch die Aufgabe von Jutta Wittkamp und Heike Wiesmann. Die sieben Kindergärten Elisabeth, Franziskus, Laurentius, Ludgeri, Jakobus, Katharina und Marien sind nun mit im Boot.

„Über die Verbundleitung besteht der Kontakt zu der Elternschaft der einzelnen Einrichtungen, so dass alle informiert werden können“, freut sich Hagemann. Praktischerweise können die Kinder ihre Post dann auch in die jeweiligen Briefkästen ihrer Einrichtung einwerfen. Von dort werden sie weiter verteilt. Das sorge dann auch dafür, dass die Briefe mit einer nötigen zeitlichen Verzögerung in den Seniorenheimen ankommen, damit auch die letzten Viren von dem Papier verschwunden sind und nicht in die Einrichtungen getragen werden.

Hagemann möchte die eingeschickten Bilder auch digital verwerten und sie in Form einer Collage präsentieren. „Tatsächlich sollen auch möglichst viele Warendorfer an dieser Aktion Freude haben“, denkt er gleich weiter. Jetzt bleibt zu hoffen, dass die Aktion auf beiden Seiten großen Zuspruch finden wird, denn wie lange die Bewohner in den Seniorenheimen noch ohne direkten Kontakt zu ihren Angehörigen bleiben müssen, ist ja noch offen.

Aufgegriffen wird die schöne Idee auch im Dechaneihof St. Marien. Auch die dort lebenden Senioren würden sich sicherlich über selbstgemalte Bilder oder ein paar schöne Brief-Zeilen freuen, meint das Team und bittet darum, Briefe und Kunstwerke an den Dechaneihof St. Marien, Warendorfer Straße 89, 48231 Warendorf oder marisoz@csheime.de zu senden.