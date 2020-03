Große Dankbarkeit verspürt Mechthild Hansen . Die 69-jährige Warendorferin nutzt regelmäßig den neuen Service von „Warendorfer helfen Warendorfern“, die Botengänge übernehmen und Einkaufshilfe bieten.

„Mein Mann hat eine schwere Lungenerkrankung. Das Coronavirus würde er wahrscheinlich nicht überstehen“, erzählt Mechthild Hansen. Sie selbst sei eigentlich noch sehr aktiv und würde wahrscheinlich das Virus überstehen. Aber besonders wegen ihrem Mann dürfe sie kein Risiko einer Infizierung eingehen, erklärt die 69-Jährige. Da sie selbst keine Verwandten in der näheren Umgebung hat, nimmt sie die Einkaufshilfe gerne an. Ohne zusätzliche Kosten bieten über 50 Helfer ihre Hilfe bei Botengängen oder Einkäufen an. „Schon drei Mal habe ich dieses Angebot in Anspruch genommen“, erzählt sie. Jedes Mal hätte alles super funktioniert. So wären beim ersten Mal Medikamente bei der Apotheke abgeholt worden und einmal für sie in einem Supermarkt eingekauft worden. Am Freitag dann der Einkauf auf dem Warendorfer Wochenmarkt.

Anna Günnewig übernahm diese Aufgabe. Die 28-Jährige, die in der Personalabteilung eines großen Gartencenters arbeitet, macht wie viele derzeit, Kurzarbeit. „Deshalb habe ich mehr Zeit als sonst. Und wenn ich helfen kann, gerade in der aktuellen Zeit, ist das für mich selbstverständlich, das auch zu tun.“ Bei Facebook ist sie der Gruppe „Warendorfer helfen Warendorfern“ beigetreten, dort wurde dann eine WhatsApp-Gruppe erstellt, die mittlerweile 500 Mitglieder hat, darunter 50 aktive Helfer. Die Initiatoren der Gruppe, Ulrich Hagemann und Patrick Brummel, nehmen unter den Telefonnummern 01 51/10 35 34 40 und 01 51/56 91 83 17 Anfragen entgegen und koordinieren die Aufgaben in der WhatsApp-Gruppe. „Einer der vielen Helfer hat sich dann immer gefunden, etwas zu übernehmen“, berichtet Anna Günnewig, die am Freitag zum ersten Mal selbst helfen konnte. Den Einkauf für Mechthild Hansen konnte sie auch gut mit dem eigenen Einkauf auf dem Wochenmarkt verbinden. Das Geld für Brot, Fisch, Obst und Gemüse hat sie zunächst vorgestreckt, später dann bei der Ablieferung der Waren an der Haustür wiederbekommen. Ein Sicherheitsabstand wurde eingehalten. „Ich kann es gar nicht oft genug betonen, wie dankbar ich dafür bin“, sagt Mechthild Hansen. Sie hofft, dass sie den ehrenamtlichen Dienst, so lange die Corona-Krise andauert, in Anspruch nehmen kann. Erfahren von dem Hilfsangebot hat sie von ihrer Nachbarin, die es in unserer Zeitung gelesen habe. „Und ich kann es nur weiterempfehlen.“ Wer also ebenfalls diese Hilfe brauche, solle keine Scheu haben, sich an „Warendorfer helfen Warendorfern“ zu wenden. Man habe zwar schon einige Einkäufe und Botengänge erledigt, insgesamt sei die Nachfrage nach Hilfe aber noch eher wenig, so die Helfer.