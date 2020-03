Der Hofladen Austermann hat mit seinem Lebensmittel-Angebot zwar auch in Zeiten von Corona täglich geöffnet und sich mit Desinfektionsmittel-Spendern und Handschuhen für die Kunden auf die neue Situation eingestellt, doch ältere Kunden und solche mit Vorerkrankungen sehe man dort im Moment verständlicherweise nicht.

„Auch wir möchten etwas für die Gesellschaft tun“, sagt sie und nimmt dabei die Risikogruppe alter und vorerkrankter Menschen in den Blick. Wer bis Montagmittag (12 Uhr) unter 0 25 81/6 19 41 oder aber über ein Bestellformular im Internet (www.hofladen-austermann.de) bestelle, werde mittwochs zwischen 8 und 14 Uhr beliefert. Wer bis Mittwoch (12 Uhr) bestelle, erhalte die Waren freitags zwischen 8 und 14 Uhr. Geliefert werden könne das gesamte Sortiment, Kuchen und Fleisch (vakuumiert), inklusive.

Dank vieler Studenten und anderer Freiwilliger, die sich gemeldet hätten, um auf den Feldern die aus bekannten Gründen ausbleibenden Saisonkräfte zu ersetzen, zeigt sich Johanna Austermann zuversichtlich, in Kürze auch Spargel und Erdbeeren anbieten zu können. „Nur mit Toilettenpapier kann ich nicht dienen“, bemerkt sie schmunzelnd an.

„ Ich werde Handschuhe tragen. Ich werde Handschuhe tragen. “ Johanna Austermann

Sie selbst werde die bestellten Waren ausfahren und die Einkaufskisten direkt vor den Haustüren der Kunden in Warendorf, Freckenhorst, Everswinkel, Telgte, Sassenberg, Beelen, Einen, Müssingen und Ostbevern abliefern, kündigt die junge Geschäftsfrau an. Eine kontaktlose Zustellung sei kein Problem. Sie habe sich ein mobiles Kartenlesegerät zugelegt, so dass die Kunden bargeldlos zahlen könnten. Auf ausdrücklichen Wunsch sei aber auch eine Bezahlung mit Bargeld möglich. „Ich werde Handschuhe tragen“, sagt Austermann, die sich auf den einen oder anderen Plausch an der Haustür einstellt: „Die Leute sind doch niedergeschlagen. Für viele ist das vermutlich der einzige soziale Kontakt am Tag.“ Ab einem Warenwert in Höhe von 25 Euro ist der Lieferservice übrigens kostenlos, andernfalls zahlt der Kunde 4,90 Euro Lieferkosten.