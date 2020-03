Die Maßnahmen der vergangenen Tage und Wochen zum Schutz vor dem Corona-Virus machen sich im Alltag bemerkbar. Für die meisten sorgen sie sie sogar für einen komplett neuen Alltag. Der Radius ist begrenzt – und die Möglichkeiten auch. Der Kneipp-Verein Warendorf und die Westfälischen Nachrichten geben Anregungen für einen aktiven und gesunden Alltag; denn um eine weitere Ausbreitung des Virus zu verhindern, soll sich das Leben in nächster Zeit überwiegend in den eigenen vier Wänden abspielen. Eine ungewohnte Situation, die man aber durchaus nutzen kann, um etwas für die Gesundheit zu tun.

Heute geht‘s um den Frische-Kick mit dem Gesichtsguss: Für einen Gesichtsguss benötiget man entweder ein Gießrohr oder man schraubt den Duschkopf ab, um einen ähnlichen Effekt mit dem Duschschlauch zu erzielen. Die Temperatur sollte bei dieser Kaltwasseranwendung zwar zwischen 16 und 18 Grad betragen, kann aber nach individuellem Temperatur-empfinden angepasst werden. Wichtig ist es, dabei stets ruhig weiter zu atmen. Man setzt den Gießstrahl an der rechten Schläfe an und zieht ihn quer übers Gesicht auf die linke Seite. Das Ganze ist je nach Empfinden noch einmal zu wiederholen. Nun führt man den Wasserstrahl über die Nasenwurzel in die rechte Gesichtshälfte und bewegt ihn in Längsstrichen auf und ab in Richtung Ohr. In einem Bogen wechselt man über die Stirn und die Nasenwurzel auf die linke Seite und geht auch dort in kleinen Längsstrichen Richtung Ohr. Zum Abschluss umrundet man das Gesicht drei Mal gegen den Uhrzeigersinn und streift das Wasser mit den Händen ab. Für einen extra Frische-Kick legt man die nassen Hände kurz in den Nacken. Der Gesichtsguss wird angewendet zur Belebung, Straffung und Erfrischung der Haut. Er hilft zudem bei Kopfschmerzen oder Abgeschlagenheit und bringt Erleichterung für die Augen nach langem Lesen oder Arbeit am Bildschirm – und in der Allergiezeit bei juckenden Augen. Vorsicht ist geboten bei akuter Stirn- und Nasennebenhöhlenentzündung.