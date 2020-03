Brunnen fürs lebenswichtige Wasser

Während der Rundreise habe Pfarrer Franklin Antony die Reisenden auf die schlechten Wasserbedingungen in Devadanapatti aufmerksam gemacht. In dem kleinen Dorf Devadanapatti nahe Madurai in Tamilnadu (Süd-Indien) fehle für die dortigen Familien dringend eine Trinkwasserquelle. Neun Monate im Jahr herrsche große Hitze, das Land sei sehr trocken, und nur zwei Mal pro Woche komme für ein kurzes Zeitfenster ein Lastwagen mit Wassertank, aus dem jeder schnell ein paar Kannen für sich schöpfen dürfe. Zum Duschen und Wäschewaschen gebe es in der Nähe nur einen kleinen Teich für alle zusammen.

Der katholische Priester Sajith Francis, der seit einem Jahr viele Familien mit Kindern dort besuche, ihnen Englisch- und Religionsunterricht gebe und als Missionar für sie da sei, nehme auch die Alltagssorgen seiner Nachbarn ernst und möchte daher als diesjähriges Projekt einen Brunnen im Dorf bohren lassen von ca. 200 Metern Tiefe. Eine Wasserpumpe soll das lebensspendende Wasser in zwei große Vorratsbehälter zu je etwa 10 000 Litern pumpen, so dass die Bewohner jeden Tag Trinkwasser bekommen könnten. Das würde ihre Lage enorm vereinfachen. In diesen Zeiten ist es noch wichtiger, daran zu denken, allen Menschen gutes Trinkwasser zu gewähren. Durch verdrecktes und nicht vorhandenes Wasser könnten die hygienischen Bedingungen nicht eingehalten werden, Krankheiten breiteten sich schneller aus. In diesen Sinne erhalte der Leitsatz zum eigentlich für den gestrigen Sonntag geplante Solidaritätsessen eine wichtige Bedeutung: „Zur Quelle gehen können“

Wer mitmachen möchte: Pfarrer Franklin Antony ist gerne bereit, am Telefon ( 0 25 81/9 89 84 33) oder über per Mail (appufrank@gmail.com) mit Interessierten in Kontakt zu treten, wenn Fragen offen sind oder man sich für den Brunnenbau in Devadanapatti engagieren wolle.

Spenden werden unter dem Pfarrei-Konto bei der Sparkasse Münsterland Ost, IBAN DE80 4005 0150 0020 002929 unter dem Stichwort „Indien“ entgegengenommen.