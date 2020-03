Forderung: „Untersuchungen einstellen“

Der Landesbetrieb Straßen.NRW hatte in der vergangenen Woche einen Pressetermin angesetzt, bei dem klargestellt werden sollte, warum die geplanten Amphibienzählungen auf den privaten Grundstücken trotz Corona-Krise und Bedenken der Grundeigentümer vorangetrieben werden sollten. Man halte sich dabei an alle Sicherheitsmaßnahmen, ein Kontakt mit Anwohnern und das Aufsuchen von Flächen direkt an Häusern und Höfen werde dabei laut Straßen.NRW ausgeschlossen (die WN berichteten).

Für die Bürgerinitiative Verkehrskonzept Warendorf (BVW) und die Gemeinschaft der Grundeigentümer Warendorf widerspreche diese Aussage dem, was Straßen.NRW der BVW auf Anfrage schriftlich mitgeteilt habe: „Die Absprache mit Grundstückseigentümern erfolgt telefonisch, sofern die Telefonnummern bekannt sind oder im persönlichen Gespräch“. Warum, so fragt BVW-Vorsitzender Bernhard Kremann in einer Presseerklärung, werde diese Maßnahme jetzt relativiert und „schöngeredet“? Die beauftragten Biologen hätten sich zudem bei den bereits erfolgten Flächenbegehungen entgegen der jetzt veröffentlichen Aussagen verhalten, der Biologe habe durch Klingeln an der Haustür direkten und persönlichen Kontakt mit den Eigentümern aufgenommen, Höfe und Grundstücke betreten und das direkte Gespräch mit den Eigentümern gesucht.

Wie solle es auch gehen, Amphibien zu zählen, wenn Teiche, Biotope und Wiesen eben oft direkt an den Höfen und Häusern lägen. „Und eben genau dort leben eben auch Menschen – aktuell in einer besonderen Situation, in der die teilweise bis zu vier Generationen die Hof- und Hausstellen nicht verlassen sollen. Und da will Straßen.NRW anklopfen und fragen, ob man mal eben kurz zum Teich darf, um Molche und Kröten zu kartieren?“ Es sei nicht nachvollziehbar, wie Kontaktminimierung und Besuche fremder behördlicher Besucher in der Corona-Zeit zusammenpassten. „Ein Unding“, kommentiert Kremann. Außerdem: „Hat man überhaupt bedacht, dass diese Fortsetzung der Untersuchung eine völlig unnötige Steuergeldverschwendung ist? Genau jetzt, wo jeder Euro zur Unterstützung der Wirtschaft, der Gastronomie, des Einzelhandels, des Handwerks, der Landwirtschaft und nicht zuletzt der Bürger benötigt wird.“

Die B64n würde nach offiziellen Aussagen allein in Warendorf Steuergelder von mindestens 82 Millionen Euro erfordern – ohne ein notwendiges Ersatzwegenetz. Zwischen Münster und Rheda-Wiedenbrück wären es laut Schätzungen „mindestens 600 Millionen Euro. Gelder, die die Bundesregierung dringend zur Finanzierung der Hilfspakete für die Folgen der Corona Pandemie gebrauche. „Da wird eine B64n-Planung das letzte sein wofür noch Geld da sein wird“, so Kremann. Es sei zudem „völlig unrealistisch, dass nach Corona für eine höchst umstrittene und dann unfinanzierbare B64n-Planung noch 600 bis 800 Hektar Ackerfläche vergeudet werden sollen.“

„Hier und jetzt ist unsere Politik gefordert. Sie muss jetzt die Sorgen um die Ansteckungsgefahr der Grundeigentümer ernst nehmen, und unnötige Kontakte mit fremden Leuten untersagen“, fordert der BVW-Sprecher. Die Bürgerinitiative stelle deshalb erneut die eindringliche Forderung an Straßen.NRW und die Politik, die Untersuchungen einzustellen und die Menschen hier vor Ort durch das Fernbleiben bei der Eindämmung der Pandemie zu unterstützen. Es sollten keine privaten Grundstücke betreten und durch einen Stopp der Zählungen die gesundheitlichen Folgen für die Bevölkerung minimiert werden. „Bitte bedenken Sie, dass sie durch ihre zahlreichen täglichen Besuche der unterschiedlichen Hof- und Hausstellen das Virus als ,Postboten‘ verbreiten können. Außerdem sollten Landesbetrieb und Politik die Weitsicht zeigen, das Gesamtprojekt B64n nach der Corona-Krise wirtschaftlich auf den Prüfstand zu stellen, um dann wohl zu der Erkenntnis zu gelangen, das Projekt einzustellen. „Das Errichten eines Krisenstabes ist noch kein Nachweis dafür, dass auch die Situation vor Ort ernst genommen wird“, so Bürgerinitiative Verkehrskonzept Warendorf und die Gemeinschaft der Grundeigentümer Warendorf abschließend.