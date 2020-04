Warendorf -

„Ich habe große Sorge um unseren Einzelhandel und um unsere Gewerbetreibenden. Die Krise wird existenzbedrohend sein, deshalb arbeiten wir in Absprache mit dem Städte- und Gemeindebund – an einem Konzept“, sagte Bürgermeister Axel Linke in der wöchentlichen Pressekonferenz zur Corona-Lage in der Stadt.