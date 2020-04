Hintergrund: Das Unternehmen beliefert vorwiegend Kunden in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Corona-bedingte Einreiseverbote und Ausgangssperren erschweren den Handwerkern nun die Arbeit und zwingen Unternehmer bisweilen, mit „affenartiger Geschwindigkeit“, wie Hinnüber sagt, auf die dynamische Entwicklung zu reagieren.

Aufträge liegen auf Eis

„Wir hatten einen Auftrag in einem Hotel in Seeheim bei Frankfurt und steckten mitten in der Produktionsphase, als das Hotel geschlossen wurde“, erzählt er. Auf Eis lag zu diesem Zeitpunkt bereits der Auftrag einer Reha-Klinik, die keine Reha-Patienten mehr aufnehmen durfte, um die Betten für an Covid 19 erkrankte Patienten frei zu halten. Nun stehen sämtliche Patientenzimmer leer und sollen doch schnellstmöglich renoviert werden. „Ich muss jetzt sehen, dass ich Mitarbeiter aus der Kurzarbeit zurückhole“, erzählt der Unternehmer. In Süddeutschland hätten seine Monteure plötzlich keine Hotelzimmer mehr bekommen. „Die mussten wir natürlich nach Warendorf zurückholen.“

Das Material stapelt sich

Anders als in Nordrhein-Westfalen, wo man bei schönem Wetter vor den Baumärkten fast keinen freien Parkplatz finde, seien in Süddeutschland, namentlich in Bayern, sämtliche Baumärkte geschlossen. Den Lieferanten sei mitgeteilt worden dass eine Anlieferung bis 30. Mai nicht möglich sei. Ergo stapele sich auch bei Kreienbaum derzeit das Material.

Ein weiteres Problem sei die Unterbrechung des Materialflusses. Für rund 500 Baumärkte liefere Kreienbaum beispielsweise Displays, auf denen Firmen wie Philipps oder Osram Muster-Lampen präsentieren. Die Displays seien fertig, es fehlten aber die Lampen, die fast ausnahmslos in China gefertigt würden und bislang nicht geliefert seien. Trotz aller Schwierigkeiten findet Hinnüber, dass die Politik bisher „einen guten Job“ gemacht hat.