Die Zwischenmenschlichkeit fehlt

Die folgende Schulschließung aufgrund der Corona-Pandemie traf dann alle Beteiligten trotz allem überraschend. In einem sehr engen Zeitfenster, begleitet von strikten Versammlungsvorschriften, blieb kaum Zeit für persönliche, schulinterne Absprachen.

„Glück im Unglück“ galt nun auch für die folgende Zeit: Dank des 2017 initiierten Aufbaus eines schulinternen digitalen Netzwerkes und einer gemeinsamen Lehrerfortbildung des Laurentianum und des damaligen AWGs im Bereich digitaler Medien im Juli 2019 besteht heute eine funktionierende digitale Infrastruktur, auf die das Laurentianum in diesen besonderen Zeiten zurückgreifen kann. Nicht nur die Lehrerinnen und Lehrer, auch alle Schülerinnen und Schüler haben hierauf Zugriff und wurden in der Vergangenheit in ihrem Umgang gecoacht.

Ungewissheit rund um das Abitur

Die Ungewissheit rund um das Abitur empfindet Schülersprecher und Abiturient Oliver Delori als besondere Belastung: „Es bestand lange Planungsunsicherheit, wann und ob die Abiturprüfungen stattfinden. Diese Ungewissheit machte es einerseits sehr schwer, einen persönlichen Lernplan aufzustellen, sie verunsichert aber auch. Darüber hinaus ist es schwer den Spannungsbogen so lange aufrecht zu halten, wenn die Schule als feste Tagesstruktur wegfällt.“ Das Laurentianum bemüht sich dennoch, mithilfe seiner digitalen Austauschplattform bestmögliche Voraussetzungen zu schaffen, um Lerninhalte zu kommunizieren. Schülersprecherin Mila Primke sieht dies durchaus positiv: „Das Arbeiten mit den digitalen Medien ist übersichtlich und leicht zu verstehen.“

Belastung für Eltern reduzieren

Aber nicht nur die 240 Abiturientinnen und Abiturienten, sondern alle Schülerinnen und Schüler ab der Jahrgangsstufe 5 können mit Aufgaben und Materialien so versorgt werden. Dabei legt die Schule besonderen Wert auf die individuellen Voraussetzungen. Berücksichtigung finden somit die unterschiedlichen technischen Möglichkeiten der Schülerschaft in ihrem Zuhause sowie auch der Grad des selbstständigen Lernens gerade in jüngeren Altersstufen. So wird hier besonders die Wiederholung von Grundlagen in den Mittelpunkt gestellt. Auch kreative Aufgaben sollen das „Homeschooling“ möglichst abwechslungsreich gestalten und auch die Belastung für die Eltern reduzieren. Hier kann Schülersprecherin Mila Primke ihren Lehrern ein gutes Zeugnis ausstellen: „Meine Lehrer sind immer erreichbar, wenn ich Fragen habe, und bieten Hilfestellungen bei Problemfragen an.“

„ Die Notenvergabe ist wegen des Datenschutzes kompliziert. Die Notenvergabe ist wegen des Datenschutzes kompliziert. “ Schülersprecher Oliver Delori

In den älteren Jahrgangsstufen ergeben sich natürlich etwas höhere Ansprüche. Über das Einreichen von Arbeitsergebnissen kann hier ein passgenaues Feedback ermöglicht werden, entweder über schriftliche Rückmeldungen oder persönliche Beratung über die (Video-)Chat-Funktion. Gleichzeitig sieht Schülersprecher Oliver Delori aber einen Prozess „in den Kinderschuhen“, der zukünftig viel Aufmerksamkeit bedarf: „Die Notenvergabe ist wegen des Datenschutzes kompliziert.“ Und Mila Primke ergänzt: „Die Umstellung auf die viel umfangreicheren ‚Hausaufgaben‘ war anfangs ziemlich schwer. Trotzdem werden wir alle daraus lernen und etwas Positives mitnehmen.“ Was aber Schülern und Lehrern fehlt, ist der persönliche, zwischenmenschliche Kontakt, den die digitalen Medien nicht ersetzen können.