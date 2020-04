„Habt Ihr noch Hefe und Mehl?“

Um sich selbst macht sich Eyad Ollek die wenigsten Sorgen. Das Personal im Einzelhandel – mittlerweile hinter Plexiglas an den Kassen – arbeitet in der Corona-Krise am Limit, um die Regale zu füllen. Noch immer gibt es Hamsterkäufe:Toilettenpapier, Mehl, H-Milch und Hefe gehören zu den Favoriten bei Corona-Hamsterkäufen. Ollek hat noch nie so oft die Frage gehört: „Habt Ihr noch Hefe?“ Seine Antwort: „Nein, Hefe ist ausverkauft, genau wie Mehl. Aber es wird nachgeliefert.“

„Nur in haushaltsüblichen Mengen“

Ollek reagiert, wie andere Einzelhändler auch, mit Rationierung. Große Schilder an den Supermärkten, auf denen darum gebeten wird „nur in haushaltsüblichen Mengen“ einzukaufen und auch an die Mitmenschen zu denken. Dass das nicht wirklich immer klappt, wird insbesondere beim Kaufverhalten von Hygieneartikeln und Mehl deutlich. Viele Kunden halten sich nicht an die angegebenen Vorgaben, so dass an der Kasse wieder etwas abgegeben werden muss - Zusatzarbeit für die Mitarbeiter. Der Edeka-Markt Ollek in der Innenstadt ist daher dazu übergegangen, das Toilettenpapier nicht mehr in die Regale zu räumen, sondern die Packungen nur direkt an der Kasse herauszugeben - nur ein Paket pro Person.

Schlange stehen kann leider nicht überall vermieden werden. Gerade im Kassenbereich soll daher besonders auf den richtigen Abstand geachtet werden. Foto: Rebecca Lek

Von Normalität fehlt jede Spur. „Die Leute interessiert das gar nicht. Sie denken eher an sich selbst. Viele reagieren mit Unverständnis auf die Rationierung“, erklärte Eyad Ollek, Inhaber des Edeka Marktes. Einige Male sei die Situation sogar schon eskaliert, so dass der Inhaber die Polizei rufen musste.

Die Lieferkette ächzt unter der Last der Verbraucher und der gestiegenen Nachfrage. Den Nachschub zu gewährleisten ist für alle Produkte daher nicht permanent möglich. Auch wenn sowohl die Politiker wie auch die Supermärkte versichern, dass kein permanenter Leerstand vorhanden sein wird, müssen sich die Verbraucher zumindest auf eine eingeschränkte Produktvielfalt einstellen.

„Es ist für uns gar nicht möglich alles vorrätig zu haben. Auf Brot warte ich schon lange und jetzt geht es auf Ostern zu. Die Leute wollen Hefe, aber ich habe einfach keine mehr“, beschreibt Ollek die Situation weiter.

Nicht nur leere Regale, sondern auch Einlass-Beschränkungen, Abstandsmarkierungen und Kassenschutz machen den Einkauf zu einer skurrilen Aktivität.

Gleichzeitig sind gerade diese Maßnahmen notwendig, um die Verbreitung des Coronavirus zu minimieren. Verkäufer in Supermärkten sind aufgrund der vielen Kundenkontakte einem erhöhten Infektionsrisiko ausgesetzt. Die meisten setzen daher auf Schutzvorrichtungen aus Plexiglas, um ihre Angestellten so gut es geht abzuschirmen und zu schützen. Zusätzlich wird vermehrt um Kartenzahlung gebeten, um auf den Kontakt mit Bargeld zu verzichten. Die Begrenzung, erst ab einem bestimmten Betrag mit Karte zahlen zu können, wurde bei den meisten Supermärkten daher bereits aufgehoben.

Einlasskontrollen sollen Abstand sicherstellen

Damit auch der Kontakt zwischen den Menschen minimiert wird und der Abstand in den Schlangen eingehalten werden kann, gibt es mittlerweile Einlasskontrollen. Die Landesregierung in Nordrhein-Westfalen schreibt so vor, dass für jeden Kunden zehn Quadratmeter bereit stehen müssen. Zusätzlich sollen die Menschen 1,5 Meter Abstand voneinander halten. Einlass in Supermärkten nur noch mit Einkaufswagen.

„Wir bieten zusätzlich an jedem Filialeingang einen Kundenbetreuer an. Hier gibt es auch Desinfektionsmittel für die Einkaufswagen und Chips, falls jemand keinen dabei hat“, erklärte Sonja Kling von der Pressestelle Lidl Deutschland. Die Wagen haben dabei eine Doppelfunktion: zum einen kann der Mindestabstand besser eingehalten werden, zum anderen kann der Supermarkt aufgrund der vorhandenen Wagen die maximale Kundenanzahl regulieren.

Ältere Menschen kaufen unvermindert ein

„Bei uns dürfen aufgrund der Verkaufsfläche gleichzeitig 20 Kunden im Laden sein. Fast alle halten sich auch an die Regeln, auch wenn manchmal blöde Kommentare kommen“, so Ollek. Was ihm besonders auffällt: der Anteil der älteren Menschen, die als Risikogruppe gelten, kaufen unvermindert bei ihm ein. „Ich habe das Gefühl, die juckt die Situation gar nicht. Dabei machen wir das gerade um diese Menschen zu schützen“.

Was auch auffällt: immer mehr Menschen gehen mit Schutzmaske einkaufen, um sich und die Mitarbeiter zu schützen.

Eltern werden häufiger angefeindet

Auch der Discounter Aldi muss sich den neuen Regularien unterwerfen. So dürfen am August-Wessing 86, an der Industriestraße 60 und an der Sassenberger Straße 57 Kunden gleichzeitig im Laden sein. „Eltern, die für den Zeitraum des Einkaufs keine Betreuungsmöglichkeit für ihre Kinder haben, sind bei uns mit ihren Kindern weiterhin herzlich willkommen“, betont Dr. Axel vom Schemm von der Unternehmenskommunikation Aldi Nord. Denn immer häufiger passiere es, dass Eltern beim Einkaufen angefeindet würden.

Weitere Vorkehrungen sind beispielsweise beim Marktkauf an der Frischetheke erkennbar: das Mitbringen von eigenen Behältern ist bis auf weiteres nicht mehr gestattet. Von einer Deeskalation oder weniger Hamsterkäufen geht zumindest Eyad Ollek nicht aus. „Gefühlt wird es immer schlimmer.“

Andere Supermärkte und Discounter in Warendorf wurden von unserer Zeitung um ihre Einschätzung der Lage gebeten, wollten sich dazu jedoch nicht äußern beziehungsweise haben gar nicht auf die Anfrage reagiert.