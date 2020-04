Paulo da Silva (Die PARTEI) unterstützt die Kandidatur von Peter Horstmann bei der Bürgermeisterwahl im September 2020 und konzentriert sich auf einen Platz in Stadtrat. Damit zieht er seine bereits im April 2019 angekündigte Kandidatur für das Warendorfer Bürgermeisteramt zurück.

Paulo da Silva hatte als erster seinen Hut in den Ring geworfen und auch an Gesprächen mit der Findungskommission aus unabhängigen Bürgerkreis, der SPD, Grünen und der FWG teilgenommen.

Die Mitglieder der Findungskommission hatten am Freitag die Unterstützung von Peter Horstmann bekannt gegeben. Nun gab Paulo da Silva seine Unterstützerunterschriften für Peter Horstmann.

„Die von einem Mitglied der Findungskommission geäußerte Befürchtung, die städtische Verwaltung könnte mit meinen sehr guten Konzepten überfordert werden, konnte ich vor mir selbst nicht zu 100 Prozent entkräften“, schreibt da Silva in einer Pressemitteilung. „Bereits seit März 2017 suche ich nach einer Strategie, den einzigen ernsthaften alternativen Kandidaten in unsere politische Zukunft einzubinden. Ich freue mich, dass er meiner Aufforderung folgt und als Bürgermeister kandidiert!“, spielt er auf Peter Horstmann an.

Die von Horstmann auf seiner Homepage dargelegten Ziele deckten sich, auch mit seiner eigenen Programmatik. Eine Sache, die ihn schon bei der Landtagswahl 2017 gewurmt habe. Horstmann scheine ihm stets das Programm zu klauen, bevor er selbst dazu gekommen sei, das Programm niederzuschreiben.