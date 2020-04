Nähteam in Warendorf

Warendorf -

Von Joachim Edler

Ein ganzes Nähteam ist in einem Wohnhaus am Diekamp seit drei Wochen mit der Herstellung von Mundschutzmasken beschäftigt. Wegen der vielen Anfragen beginnen Heike Uphoff und ihr Team – die jüngste Näherin ist fünf Jahre alt, die älteste 80 - oft schon um 6 Uhr in der Frühe mit dem Nähen.