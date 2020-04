Unter der Corona-Krise haben auch Künstler zu leiden. Weil alle renommierten Kunstmessen abgesagt sind, hat auch der Warendorfer Künstler Dirk Groß jetzt viel Zeit, die er gerne in seinem Garten bringt. Als er vom Warendorf-bringt‘s-Netzwerk hörte, überlegte er, wie er helfen könnte und bot den Organisatoren kurzerhand den schicken Anhänger an, mit dem er normalerweise seine Kunstwerke zu Messen, aber auch zu Kunden bringt. Im Prinzip könne mit dem drei Meter langen, 1,50 Meter breiten „Top-Teil“, das Stehhöhe habe, alles transportiert werden. „Nur nicht gerade Erde“, bemerkt Groß. Angenehm überrascht haben den Künstler die Kunden. Viele von ihnen hätten angerufen und ihm ihre Hilfe angeboten, erzählt er im Gespräch mit dieser Zeitung. Und von den 30 Prozent „Corona-Rabatt“, den er Sammlern seiner Werke einräumen wollte, hätten sie auch nichts hören wollen, erzählt er gerührt. „Sie haben gesagt, dass sie lieber nach der Krise vorbeikommen und ein Bild zum vollen Preis kaufen.“

Unter www.atelier-dirk-gross.de kann man sich im Atelier des Künstlers auch in Corona-Zeiten rund um die Uhr umsehen, Gemälde und Skulpturen in Augenschein nehmen. Wer sich in eines der Kunstwerke schockverliebt, kann es auch gleich bestellen. Selbstverständlich liefert Dirk Groß es mit seinem Anhänger.