Schützenfeste, Abibälle , Oktoberfeste und private oder betriebliche Feiern – das ist Strotmanns Kerngeschäft. Doch in diesem Jahr sind schon einige der Veranstaltungen abgesagt oder stehen auf der Kippe. „Einige Events wie Märkte oder Kirmessen, auf denen wir mit unserem Cocktailwagen aktiv gewesen wären, mussten schon ausfallen“, erklärt Strotmann.

Hauptsaison ab Mitte Mai

Die Hauptsaison des Festwirts beginnt aber erst Mitte Mai. „Dann fangen die Schützenfeste an, es werden mehr und mehr Hochzeiten und auch drei Abibälle richten wir in diesem Jahr aus.“ Noch sei davon nichts abgesagt. „Denn alle warten auf eine offizielle Ansage. Das hat auch mit den Verträgen mit den Zeltverleihern und anderen beteiligten Unternehmen zu tun“, so Jens Strotmann, der sich eine klare Aussage der Bundesregierung wünscht: „Das würde unsere Planungen deutlich erleichtern.“

Sein Unternehmen sei vorbereitet, auch relativ kurzfristig könne er Veranstaltungen planen. Er hofft, dass zeitnah zumindest private Feierlichkeiten erlaubt sind. In der Saison im vergangenen Jahr haben rund 120 Aushilfen und Minijobber bei den Events geholfen. „Ich hoffe immer noch, dass ich die auch in diesem Jahr wieder einsetzen kann.“

Lieferdienst für Getränke

Da aktuell aber noch keine Veranstaltungen wieder erlaubt sind, hat sich der Unternehmer etwas einfallen lassen. Ab Freitag bietet Jens Strotmann ein Cocktail-Taxi, einen Lieferdienst für Getränke an.

Freitags und samstags von 17 bis 23 Uhr können die Menschen aus Warendorf (ohne Aufpreis), den Ortsteilen, Beelen und Sassenberg (drei Euro Aufpreis) ab 20 Euro Mindestbestellwert Getränke per Anruf, WhatsApp oder SMS unter der 01 57 / 33 98 05 03 bestellen. „Es kann aus über 60 Cocktails ab 6,50 Euro gewählt werden. Die Karte ist auf unserer Homepage einsehbar. Wir liefern dann zeitnah“, sagt Strotmann, der auch verspricht, dass alle hygienischen Aspekte berücksichtigt werden.

www.cocktailsandmore.eu