Leck in Wasserleitung gefunden

Im Warendorfer Wasserleitungsnetz ist das Leck gefunden worden. Techniker der Stadtwerke konnten am Mittwochmorgen die Schadensstelle, die am Dienstag zu einem erhöhten Anstieg der Wasserentnahme am Wasserwerk in Warendorf geführt hat, identifizieren. Es handelt sich um eine defekte Hauptwasserleitung, die unterirdisch am Freibad-Parkplatz an der Beelener Straße verläuft. Durch die Beschädigung der Leitung wurde das Trinkwasser in den Schembach abgeführt. Das defekte Teilstück wurde noch am Mittwoch außer Betrieb genommen und ersetzt. Die genaue Schadensursache wird in den nächsten Tagen im Zuge der Erneuerung der Leitung festgestellt, teilt Stadtwerke-Sprecherin Alice Kaufmann mit.

Für die Behebung der Störung ist die Außerbetriebnahme des betroffenen Teilbereichs im Wassernetz erforderlich. Dadurch bedingt, wurde die Wasserversorgung teilweise unterbrochen, sind folgende Haushalte ohne Wasser: Beelener Straße 15, 15a, 17, 17a, 21, 29, 29a, 31, 35 sowie die Avia-Tankstelle und der Netto-Markt sowie Zur Herrlichkeit 1. Darüber hinaus, so die Stadtwerke, seien keine Einschränkungen in der Wasserversorgung im Warendorfer Stadtgebiet zu erwarten. Die Wasserversorgung in dem betroffenen Bereich werde voraussichtlich am Mittwochnachmittag wieder hergestellt.