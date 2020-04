Masken-Spende für Pflegeeinrichtungen

Die Hilfe kommt da an, wo sie jetzt gebraucht wird. Darüber ist Dennis Heitmann sehr froh. Denn genau das soll die Spende der Firma Cremer Heitmann auch bewirken. Mundmasken des Typ II im Wert von insgesamt 1300 Euro spendet das Unternehmen nach einer entsprechenden Bedarfsabfrage an das Seniorenzentrum Eichenhof und die Caritas Ambulante Dienste (Caritas Sozialstation Warendorf), die Einrichtung Seniorenwohnen an der Emspromenade sowie an die Caritas Seniorenheime Kloster zum Heiligen Kreuz und Dechaneihof in Freckenhorst. „Wir hoffen, damit Ihre Arbeit unterstützen zu können, denn Sie machen hier in diesen Tagen die eigentliche Arbeit“, bringt Dennis Heitmann sein Anliegen zum Ausdruck. Schon frühzeitig, als sich die ersten Anzeichen der Corona-Krise abzeichneten, hatte die Firma Cremer-Heitmann die Masken sowie auch Desinfektionsmittel bestellt. Jetzt traf die Lieferung ein, mit der das Unternehmen zum einen die Pflegeeinrichtungen unterstützen möchte. Zum anderen wird über die CH-Tankstelle an der Freckenhorster Straße ab sofort auch den Kunden die Möglichkeit gegeben, eine Packung der Mundmasken (je zehn Stück) zum Preis von 15 Euro zu erwerben. Außerdem ist auch Desinfektionsmittel dazu erhältlich. Pflegedienstleiterin Petra Porz (Caritas Seniorenheime Dechaneihof und Kloster Zum Heiligen Kreuz); Udo Menke (Caritas Ambulante Dienste, Sozialstation Warendorf) sowie Udo Kamp (Geschäftsführer Seniorenzentrum Eichenhof) waren gekommen, um die gewünschte Menge der Mundmasken abzuholen. Dabei formulierten sie deutliche Worte des Dankes: „Es ist derzeit sehr schwierig Material zu bekommen, zumal die Regierung die Ambulanten Dienste zunächst vergessen hatte beim Thema Materialbedarf. Vielen Dank“, formuliert es Udo Menke. Petra Porz und Michael Kamp schließen sich an. „Das ist sehr nachahmenswert“, so Kamp. „Wir holen gerne Material ab.“