„Siechenhorst“ und „Elende“

Da kann sich der Blick in unserer Stadt auch zu unseren Vorfahren zurückwenden. Für sie war die die Todesbedrohung in Pest- und Seuchenzeiten allgegenwärtig. Wie haben sie darauf reagiert? Wie versuchten sie, Barmherzigkeit und Nächstenliebe zu üben und zu bewahren? Die im vorigen Jahr von Dechant em. Walter Suwelack herausgegebene Schrift „Geschichte der Wohltätigkeitsanstalten der Stadt Warendorf“ mit Forschungsarbeiten von Wilhelm Zuhorn (1849-1914) enthält zu diesen Fragen vielfältige Antworten.

Seit dem Mittelalter: Das Siechenhorst als Leprosenhaus

Älteren Warendorfern ist die Bezeichnung „Siechenhorst“ für das isoliert stehende Fachwerkhaus auf halbem Wege zwischen Warendorf und Freckenhorst noch vertraut. Bis in das Jahr 1288 lässt sich seine Geschichte zurückverfolgen. In jenem Jahr regelte die Äbtissin Jutta aus dem Kloster Freckenhorst in einer Urkunde den Empfang der christlichen Heilsmittel und der Bestattungen im damals „Leprosenhaus“, das heißt Haus der Aussätzigen, genannten Siechenhorst. Sie tat das, damit, wie sie sagt, die dort „zum Dienst des Herrn vereinigten Personen die Armen freundlicher aufnehmen und im Namen Christi mit größerer Aufopferung verpflegen.“

Aussatz und Pest waren ansteckende Krankheiten, gegen die es außer Isolationsversuchen kein Heilmittel gab. Deshalb war das Siechenhorst weit vor den Toren der Stadt entstanden. Er war ein kleines Hospital für ansteckende Krankheiten unter einfachsten mittelalterlichen Lebensbedingungen. Unterhalt und Kosten für das Haus und die Kranken konnten nur durch freiwillige Gaben aufgebracht werden. Und so vermerken Warendorfer und Freckenhorster Akten Jahrhunderte hindurch Zuwendungen und Stiftungen aus christlicher Barmherzigkeit. Aus der Abtei Freckenhorst wurde wöchentlich ein Korb Brot geliefert, von eigens vom Rat der Stadt Warendorf bestellten Provisoren wurden die Stiftungen und materiellen Zuwendungen von Bürgern verwaltet.

Als im 19. Jahrhundert das Armenwesen neu geordnet wurde und sich neue Formen der kirchlichen und staatlichen Hilfe entwickelten, wurde das Siechenhorst aufgegeben und von dem Käufer in eine Gastwirtschaft verwandelt, die als „Alter Schützenhof“ nun statt der Kranken feiernde und vergnügte Menschen sah.

„Die Elende“ : Eine Stiftung des 15. Jahrhunderts für Fremde und Pestkranke

In der Stadt gab es von wohlhabenden Bürgern gestiftete und finanzierte „Armenhäuser“ für mittellose und kranke Mitbürger Neben dem Hospital vor dem Emstor und dem Gasthaus der Hl. Gertrud an der Lüningerstraße seien das Bentheimer Armenhaus und Lambertingsche Armenhaus in der Fleischhauerstraße genannt. Schließlich wurde am Ende des 15. Jahrhunderts in Zeiten grassierender Pestepidemien auch „Die Elende“ zur Aufnahme und Pflege von kranken Fremden gestiftet.

Das Elendenhaus lag ursprünglich hinter dem Alten Friedhof bei der Stadtpfarrkirche St. Laurentius und wurde im 16. Jahrhundert an die Königstraße zwischen Brünebrede und Freckenhorster Wall verlegt, an einen Straßenabschnitt, der jetzt Bühlstraße heißt. Auf die „Elende“ ging das Vermögen der Antonius-Bruderschaft über, die sich armer Kranker annahm. Ihr Schutzpatron, der heilige Abt Antonius, wurde als besonderer Helfer gegen Seuchen angerufen. Das Haus war jedoch dem Hl. Lazarus geweiht, den wir in zweifacher Weise aus der Bibel kennen, aus dem Gleichnis Jesu vom hartherzigen Reichen und dem kranken, armen Lazarus im Lukasevangelium und aus dem Bericht des Johannes von der Auferweckung des Lazarus durch Jesus. Die Pflege oblag einem Elendenvater und einer Elendenmutter, einem kinderlosen Ehepaar, dem dafür freie Wohnung gewährt wurde. Nur notdürftig war die Versorgung, wenngleich der Rat der Stadt für die Verpflegung der Seuchenkranken eine Vergütung zahlte.

Bürger der Stadt scheuten sich, in Seuchenzeiten für ihre Hausgenossen in der Elende Aufnahme zu suchen und mussten häufig unter Strafandrohung dazu aufgefordert werden. Aus dem Jahr 1634 wird berichtet, dass wegen der Pest Die Elende so überfüllt war, dass das Haus Jost Hannigmann hinter dem Alten Kirchhof für die Aufnahme Kranker eingerichtet werden musste. Ein erneuter Ausbruch der Pest im Jahr 1667 ließ den Rat auf der Grundlage der im Jahr zuvor erlassenen Pestordnung des Fürstbischofs Bernard von Galen strenge Strafen für jeden verkünden, der die Krankheit in seinem Haus nicht anzeigte.

Außerdem beschloss der Rat wegen der Überfüllung der Elende den Bau einer Krankenstation vor dem Osttor, die noch im gleichen Jahr erstellt wurde. Das Haus wurde von Gräben umschlossen und mit einem eigenen Gelände für die Bestattung der Toten versehen, um es isoliert zu halten. 1702 wurde es in die Stadt auf den Wedemhover Platz in der Nähe der Elende verlegt. Einige Jahre zuvor, 1697, hatte der Bürgermeister und Arzt Gerhard Gise das Haupthaus der Elende mit eigenen Mitteln restaurieren lassen, und er war es wohl auch, der die bis 1892 in seinem Giebel befindliche Statue des Hl. Lazarus anfertigen ließ.

Der Blick zurück zeigt, wie die Menschen immer wieder erfahren mussten, dass Krankheiten und Seuchen ihren Alltag bestimmen und ihr Leben bedrohen konnten. Er zeigt auch, wie nach dem Gebot der christlichen Nächstenliebe gehandelt wurde und Werke der Barmherzigkeit entstanden. Auch in unseren Tagen ist das so, unterstreicht Klaus Gruhn.