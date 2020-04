Situation wird noch einmal überprüft

Sorgen um Leib und Leben der Bewohner des Hofes Lohmann macht sich der Hoetmarer Detlef Rosenbach angesichts einer Baustelle, die auf der L 547, Fahrtrichtung Hoetmar, in Höhe der Bushaltestelle Hof Lohmann eingerichtet wurde. Noch bis zum 24. April werden hier Spülbohrungen für Leitungsarbeiten vorgenommen. Die Fahrbahn wurde verengt, die Bushaltestelle in Richtung Freckenhorst verlegt, die in Richtung Hoetmar nicht. Als Rosenbach jetzt mit dem Auto in Richtung Hoetmar unterwegs war, standen zwei Bewohner des Hofes Lohmann an der Haltestelle in Richtung Hoetmar, wegen der beengten Verhältnisse aber auf der Fahrspur. „Ich musste über den die Fahrspur markierten gelben durchgezogenen Strich auf die linke Fahrspur ausweichen, um die Personen nicht zu gefährden. Zum Glück hatte ich keinen Gegenverkehr“, berichtet Rosenbach. Er habe daraufhin die Polizei informiert und gebeten, sich die Situation einmal anzusehen.

Aufgrund dieses Hinweises sei eine Streifenwagenbesatzung vor Ort gewesen, bestätigt Susanne Dierkorte-Kuckuck, Mitarbeiterin der Polizei-Pressestelle. Obwohl zu dieser Zeit niemand an der Bushaltestelle stand, erkannten auch die Beamten das Gefahrenpotenzial, so dass die Stabsstelle sich nun noch einmal mit der Stadt Warendorf, die die verkehrsrechtliche Anordnung erteilt hatte, in Verbindung setzen wird, damit die Situation geprüft wird.