Das Bestattungshaus Hankemann will mit einem eigenem Gedenkportal neue Wege in der Trauerkultur aufzeigen.

Mit dem Portal habe jeder die Möglichkeit, sein Beileid in einem Trauerfall auszudrücken oder auch virtuelle Kerzen für den Verstorbenen anzuzünden, heißt es in einer Pressemitteilung. Dies sei eine neue Form der Anteilnahme, wenn Wege manchmal zu weit oder zu schwer seien.

Angehörigen sein Beileid auszudrücken, wenn ein Familienmitglied verstorben ist, sei nicht immer leicht, sollte aber in guten Beziehungen selbstverständlich sein. „Denn sein Mitgefühl auszudrücken und die Trauer zu teilen, hilft beiden Seiten“, heißt es weiter. „Nicht erst seit der Corona-Krise fällt es manchmal schwer, die Familienangehörigen zu erreichen oder gar persönlich zu besuchen“, weiß Bestatter Frank Hankemann aus Erfahrung. Oft sei es so, dass Familien und Freunde weit entfernt wohnen und der Weg zum Trauerhaus oder auch zur Beerdigung auf dem Friedhof zu beschwerlich oder zu weit ist. „Hier bietet das Gedenkportal eine gute Möglichkeit, Gesprächs- und Hilfsbereitschaft zu signalisieren, ohne vielleicht den falschen Moment zu erwischen. Dies gilt besonders in der Zeit nach der Bestattung, wenn für die nächsten Angehörigen oft die eigentliche Trauerarbeit erst beginnt.“

Um die Anteilnahme und das Mittragen der Last mitzuteilen, bietet das Bestattungshaus Hankemann auf seiner Internetseite ein Gedenkportal an, auf dem der Verstorbenen gedacht werden kann. „Dies geschieht etwa durch das Anzünden einer virtuellen Kerze oder das Hinterlassen tröstender Worte in einem Kondolenzbuch“, so Hankemann weiter. Im Gedenkportal gebe es außerdem die Möglichkeit, Fotos hochzuladen oder auch biografische Stichpunkte oder Anekdoten festzuhalten, um so den Verstorbenen zu ehren und gemeinsam mit anderen die Erinnerungen an ihn lebendig zu halten. Zudem können über das Gedenkportal Blumen zur Beisetzung bei einem örtlichen Floristen bestellt oder auch Spenden anstelle von Blumengrüßen entrichtet werden.

Die Zukunft des Trauerns sei geprägt von den Möglichkeiten virtueller Kommunikation. Frank Hankemann sieht das Gedenkportal als Chance, dem Tabuthema Tod und Trauer offener zu begegnen und das Internet als das zu nutzen, was es in doppeltem Sinne sein soll: ein soziales Netz. Dazu gehöre natürlich auch, dass Persönlichkeitsrechte gewahrt werden und nur das öffentlich wird, was öffentlich werden soll. Deshalb seien der Zugriff auf die Gedenkseiten und die Sichtbarkeit der Einträge jeweils nach den Wünschen des Seiteninhabers geregelt.