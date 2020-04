Der Wertstoffhof wird unter Auflagen wieder geöffnet, und zwar am Freitag, 24. April, um 13 Uhr. Es gelten zunächst die regulären Öffnungstermine, heißt es in einer Mitteilung der Stadt.

„Viele Bürgerinnen und Bürger haben die vergangenen Wochen genutzt und Keller und Dachböden entrümpelt. Gleichzeitig sind in den Gärten jahreszeitlich bedingt größere Mengen Grünabfälle angefallen“, heißt es weiter.

Um diese Sicherheit weiterhin gewährleisten zu können, hat die Stadtverwaltung für die Wiedereröffnung seines Wertstoffhofes klare Regeln aufgestellt. Nur unter deren Beachtung sei eine Anlieferung von Abfällen und Wertstoffen möglich.

Die Bedingungen hat die Stadt so festgelegt:

Einfahrt nur nach Aufforderung

pro Fahrzeug maximal zwei Personen

keine Hilfestellung durch das Personal des Wertstoffhofes

das Fahrzeug darf nur auf Anweisung verlassen werden

Minderjährige dürfen das Fahrzeug nicht verlassen

Abstand zu anderen Kunden und Personal jederzeit und mindestens zwei Meter

an einem Container dürfen sich maximal zwei Personen gleichzeitig unter Beachtung des Sicherheitsabstands aufhalten

Abfälle möglichst vorsortiert anliefern, um kurzen Aufenthalt zu ermöglichen

Abfälle sind zügig abzuladen

Tragen von Mundschutz und Handschuhen wird empfohlen

Den Anweisungen des Personals ist jederzeit Folge zu leisten.

Diese Beschränkungen seien erforderlich, um in der aktuellen Situation die Anliefernden und das Personal bestmöglich zu schützen. Durch diese Zugangsbeschränkungen könne es zu langen Wartezeiten kommen, vor allem zu Beginn und gegen Ende der Öffnungszeiten. „Insofern wird gebeten, nur solche Abfälle zum Wertstoffhof zu bringen, die dringend entsorgt werden müssen“, schreibt die Stadtverwaltung.

Die nächsten regulären Öffnungstermine finden am Freitag, 24 April, ab 13 Uhr und an den Samstagen 25. April und 2. Mai jeweils ab 9 Uhr statt. Wegen des Feiertages 1. Mai wird von der Stadt am Donnerstag, 30. April, ab 13 Uhr ein zusätzlicher Öffnungstermin angeboten.