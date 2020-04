Auf dem Gelände der Niehoff Sitzmöbel GmbH am Groneweg in Freckenhorst hat sich seit Januar einiges getan: Innerhalb weniger Wochen wurden ausgediente Lagerhallen abgerissen und Schutt abtransportiert. Ziel ist die Errichtung eines Neubaus, der die Lagerkapazitäten des Möbelherstellers deutlich erhöhen soll. „Eine Neuausrichtung der Logistikprozesse war bei den heutigen Ansprüchen an die Versandabwicklung für uns unausweichlich“, begründet Inhaber Bernd-Theo Niehoff die Entscheidung für den Bau einer modernen Lagerhalle. Eine Investition von immerhin gut zehn Millionen Euro.

Niehoff Sitzmöbel gehört zu den in Deutschland führenden Anbietern für alle Möbel, die im heimischen Esszimmer Platz finden. Die Produkte werden über den Fachhandel vermarktet. Darüber hinaus bietet die Marke Niehoff Garden seit 2013 anspruchsvolle Gartenmöbel. Im Unternehmen sind insgesamt fast 400 Mitarbeiter beschäftigt.

Ende März erteilte die Stadt Warendorf die Baugenehmigung, und mit Frühlingsbeginn starteten die Erdarbeiten. Bürgermeister Axel Linke machte sich unter Einhaltung der Corona-Abstandsregeln selbst ein Bild von der Baustelle. „Die Investition von Niehoff Sitzmöbel ist gerade in diesen schwierigen Corona-Zeiten ein wichtiges, positives Zeichen für den Standort Freckenhorst aber auch für die Wirtschaft in der gesamten Stadt“, freute er sich.

Die Grundfläche des Neubaus wird 10 000 Quadratmeter groß sein. Insgesamt sollen damit am Standort Groneweg die Lagerkapazitäten auf circa 30 000 qm erweitert werden. Die Lagerhalle wird mit modernster Lagertechnik ausgestattet. „Sollte alles planmäßig klappen, hoffen wir den Neubau noch im November dieses Jahres beziehen zu können“, so Bernd-Theo Niehoff. Somit wäre die Firma für das anstehende Weihnachtsgeschäft und darüber hinaus für zukünftige Herausforderungen bestens gerüstet.