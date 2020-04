Auch beim Spielmannszug Freckenhorst ruht seit Wochen der Proben und Ausbildungsbetrieb, bedingt durch die Corona-Krise.

„Es ist schon sehr schwer von jetzt auf gleich auf das gemeinsame Hobby und das wöchentliche Musizieren zu verzichten“, bedauern Vereinsleitung und Mitglieder gleichermaßen.

Aber in Musikerkreisen laufen in den letzten Wochen viele spontane Aktivitäten wie zum Beispiel die Aktion „Musik am Fenster“ und die im Moment angesagte #stayhomechallenge in den sozialen Netzwerken. Hier wird ein Verein nominiert, innerhalb von 48 Stunden eine Fotocollage oder Video mit einer Nachricht zum Hashtag „stayhome“ hochzuladen.

„Auch dem Spielmannszug Freckenhorst wurde in der letzten Woche diese Aufgabe von den Musikerkollegen des Orchesterverein Freckenhorst gestellt“, teilt der Verein mit. „Gerne haben wir diese Aufgabe übernommen.“

Schnell wurde ein Text verfasst und die einzelnen Wörter auf die teilnehmenden Musiker verteilt. Das Ergebnis der Fotos aus den eigenen vier Wänden wurde dann durch Vanessa Pawlewski in der Collage gestaltet und in der vorgegebenen Zeit online gestellt. Die Beteiligten: „Es hat riesigen Spaß gemacht, mal eben die Uniform für ein Foto anzuziehen.“ Doch noch vielmehr freuen sich die Musiker auf die nächste gemeinsame Probe nach der Krise.

Natürlich nominierten die Freckenhorster ebenfalls befreundete Musiker – und zwar die vom Spielmannszug Ostenfelde, dem Musikverein Füchtorf und dem Feuerwehr Musikzug Emsdetten.