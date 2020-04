Das Kino in Warendorf ist zurück

Wo muss ich die Maske tragen?

Die Maskenpflicht gilt beim Einkaufen, im öffentlichen Personennahverkehr und in städtischen Gebäuden mit Publikumsverkehr, teilt die Stadt mit. Also zum Beispiel in Einzelhandelsgeschäften, auf dem Markt, in der Bank, in Möbelhäusern, in Bussen, im Bürgerbüro Mitte, in der Kfz-Zulassungsstelle, im Jobcenter und im Sozialamt.