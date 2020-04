Seit dem 14. März ist das Hallenbad aufgrund der Corona-Pandemie geschlossen. Am 9. Mai wäre eigentlich das Ende der Saison und der Wechsel ins Freibad würde vollzogen. Nachdem nun das Verbot von Veranstaltungen bis zum 31. August von Bund und Ländern verlängert wurde und es derzeit keine behördlichen Anordnungen gibt, die eine Öffnung der Bäder möglich machen, ist zumindest klar, dass das Hallenbad in diesem Frühjahr nicht mehr öffnet. „Und auch wenn die Temperaturen langsam steigen und ein Gefühl von Sommer vermitteln, ist mit einer Öffnung des Warendorfer Freibads so schnell nicht zu rechnen“, heißt es in einer Mitteilung der Stadtwerke.

In Zeiten von Corona steht also auch hinter der Freibadöffnung ein großes Fragezeichen. Zum jetzigen Zeitpunkt ist unklar, ob es eine Lockerung der Auflagen, die eine Öffnung des Freibads erlauben würde, geben wird. „Wir hoffen natürlich darauf, dass sich die Situation schnell ändert und wir das Freibad öffnen dürfen. Die Entscheidung die Bäder nicht zu öffnen trifft vor allem Familien mit Kindern sehr hart, die ihren Sommerurlaub Zuhause verbringen und auf Schwimmbecken, Spielplatz und großzügige Liegeflächen nun auch noch verzichten müssen“ sagt Stadtwerke-Geschäftsführer Urs Reitis .

Die Sicherheit der Badbesucher und der Mitarbeiter sei laut Reitis dabei dennoch das wichtigste Anliegen des lokalen Versorgers und mögliche Auflagen im Betrieb seien in einem Freibad schwer zu überwachen und umzusetzen.

Trotz unsicherer Prognose für eine mögliche Öffnung ist das Bäderteam der Stadtwerke weitestgehend vorbereitet. Die Mitarbeiter der Bäder haben seit Schließung des Hallenbads mit der Saisonvorbereitung begonnen. „Ein Start der Freibadsaison wäre damit kurzfristig möglich“ erläutert Tristan Lerchner, Betriebsleiter der Warendorfer Bäder. Die Filteranlage müsse noch in Betrieb genommen und das Wasser eingelassen werden. Voraussichtlich am 30. April. soll es weitere Abstimmungen zwischen Bund und Ländern zum Thema Corona geben. Ob dann auch die Öffnung der Bäder Thema sein wird, ist offen. Sicher ist dagegen schon jetzt: Veranstaltungen wie Heimatbeats wird es im Freibad Warendorf vorerst nicht geben.

Für Teilnehmer von Aquakursen, Aquamarathon und den Schwimmkursen Seepferdchen sowie Bronze, Silber und Gold haben die Stadtwerke Warendorf auf ihrer Website entsprechende Informationen über die Fortführung und den Umgang mit bereits gebuchten Kursen bereitgestellt.