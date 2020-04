Essen wird durchs Fenster gereicht

„Uns war sofort klar: Der Betrieb der Wärmestube soll auch in Zeiten von Corona und trotz Vermeidung von Sozialkontakten irgendwie weitergehen, um die Menschen, die sich ohnehin in schwierigen Lebenssituationen befinden, gerade auch in dieser herausfordernden Zeit so gut es geht zu unterstützen“, sagt Monika Dufton, Leiterin der Warendorfer Wärmestube.

Nach der Ankündigung des so genannten Shutdown berieten Monika Dufton und Thorsten Rahner , Geschäftsführer des Trägers SKM im Kreisdekanat Warendorf e.V., wie hilfebedürftige Personen mit den Angeboten der Wärmestube weiter unterstützt werden können.

Wichtig war den Verantwortlichen vor allem, Bedingungen zu schaffen, bei denen weder die Besucher noch die Mitarbeitenden der Wärmestube einer gesundheitlichen Gefährdung ausgesetzt würden. Ebenfalls war ihnen ein wichtiges Anliegen, die vielen ehrenamtlichen Helfer der Wärmestube, welche zum Großteil zur Risikogruppe gehören, zu schützen.

Schnell war man sich einig: Eine warme Mahlzeit am Tag sollte sein. Seitdem werden Kochen und Essensausgabe von Monika Dufton und dem weiteren hauptamtlichen Mitarbeiter, Andreas Engbrecht , übernommen. Von Montag bis einschließlich Samstag gibt es nach wie vor jeden Tag ein anderes leckeres Gericht auf den Teller. Damit sich jedoch nicht zu viele Menschen in einem geschlossenen Raum aufhalten, wird das Essen durch das Fenster gereicht und gegessen wird – mit entsprechendem Sicherheitsabstand – im Hof. Viele Besucher holen sich aber auch die Mahlzeiten ab und essen dann zu Hause.

Neben der Essensausgabe ist es den Besuchern wichtig, dass sie – wenn auch kürzer als sonst – vertraute Gesichter sehen. Monika Dufton und Andreas Engbrecht freuen sich ebenfalls über den Besuch von täglich zwölf Personen und bekommen so mit, wie es den vielen Stammgästen der Wärmestube aktuell geht. Hier können sie bei Schwierigkeiten auf weitere Hilfsangebote (u.a. der Allgemeinen Sozialberatung des SKM) aufmerksam machen und entsprechende Kontakte herstellen.

Thorsten Rahner freut sich über die unkomplizierte Lösung, die eine nahtlose Hilfestellung ermöglicht: „Wir sehen dies als unseren Auftrag, Menschen, die eher am Rande der Gesellschaft stehen, besonders jetzt mit Zuwendung - auch in dieser praktischen Weise – zu begegnen.“

Die Besucher jedenfalls finden es sehr gut, dass die Wärmestube weiterhin für sie da sein kann und sind dafür sehr dankbar.

Der Sitz der Geschäftsstelle des SKM – Katholischer Verband für soziale Dienste im Kreisdekanat Warendorf e.V. befindet sich in Warendorf. Der Ortsverband unterhält neben der Wärmestube die Warendorfer quadro-Sucht und Drogenberatung, die Allgemeine Sozialberatung, die Krisen- und Gewaltberatung sowie vielfältige Angebote in der Jugend- und Familienhilfe.