Ganz viel Kaffeesatzleserei

Die Türen sind verschlossen, doch gearbeitet, geplant und unter Hochdruck organisiert wird dahinter trotzdem.

Im Haus der Familie in Warendorf wird im Schichtdienst und aus dem Homeoffice heraus gearbeitet. „Wie für alle Bildungseinrichtungen ist diese besondere Zeit der Corona-Krise auch für uns eine große Herausforderung“, sagt Geschäftsführerin Ursula Pinnekamp auf WN-Nachfrage.

Als sich im März die politische Entscheidung für einen Shutdown abzeichnete, habe man schon im Vorfeld entschieden, im Haus der Familie das Kursangebot aus Sicherheitsgründen für Lehrende und Teilnehmer vorübergehend auszusetzen. „Für uns alle bedeutet die jetzige Situation viel Kaffeesatzleserei“, macht Ursula Pinnekamp klar. Ganz wesentlich werde vieles von der Frage abhängen, ob Anfang Mai ein Kursbetrieb wieder aufgenommen werden kann – und vor allem, mit wie vielen Teilnehmern pro Kurseinheit und unter welchen weiteren Sicherheitsbedingungen. „Vielleicht müssen wir dann Kurse halbieren oder wochenweise im Wechsel mit einem begleiteten Digitalangebot unterrichten“, spekuliert Pinnekamp, wohl wissend, dass es eben nur Spekulation sein kann.

„Wir haben immerhin Angebote im Programm, die von einer Mindestteilnehmerzahl von zehn Personen bis hin zu Fortbildungen oder Veranstaltungen bis 120 Personen reichen, wozu dann extern Räumlichkeiten angemietet werden“, gibt Pinnekamp einen Überblick.

Aktuell werden deshalb Kursangebote und Inhalte unter dem Aspekt beleuchtet, ob und wie ein Angebot in Zukunft aussehen könnte. Für manche Kursinhalte könne sicherlich eine digitale Übergangslösung gefunden werden. Allerdings, so gibt Pinnekamp zu bedenken, seien auch zahlreiche Kursteilnehmende zu Hause digital nicht so aufgestellt, dass eine Umstellung der Kurse auf ein digitales Format ohne Weiteres umgesetzt werden könne.

„Außerdem schätzen unsere Teilnehmenden den menschlichen Austausch im Rahmen unserer Kursangebote. Ein Großteil sucht gerade den menschlichen Kontakt über eine Bildungseinrichtung wie das Haus der Familie“, so Pinnekamp. Ebenso intensiv läuft derzeit der Kontakt mit den Kursleitungen und den Teilnehmern. „Für das Haus haben wir rund 280 Honorarkräfte auf freiberuflicher Basis, sonst könnten wir diese riesige Palette an Fachwissen gar nicht darstellen“, erläutert die Geschäftsführerin.

Der Austausch mit den Kursleitungen laufe seit Beginn der Krise, um den selbstständig Arbeitenden auch Hilfestellung anzubieten und sie zu unterstützen, wenn es um mögliche Soforthilfemaßnahmen der Politik geht.

„Wir haben für diese Unterstützung auch positive Rückmeldungen von unseren Honorarkräften erhalten. Sie haben sich gefreut, dass die schwierige Position der Freiberufler nicht aus dem Blick gerät.“ Auch mit den Teilnehmern steht das Team in Kontakt. „Da unsere Teilnehmer nur das bezahlen sollen, was sie auch in Anspruch genommen haben, wurden die Gebühren für die Seminare entsprechend rückabgewickelt oder gutgeschrieben“, erläutert Ursula Pinnekamp.

Am 30. April wird jetzt mit Spannung erwartet, wie die Vorgaben der Regierung für die nahe Zukunft ausfallen. Über die Homepage der Bildungseinrichtung sollen zukünftig alle Interessierten auf dem Laufenden gehalten werden. Auch über regelmäßige Impulse an dieser Stelle wird aktuell nachgedacht. Der Ausblick in die Zukunft: „Jetzt können wir nur versuchen, uns latent auf die Zeit bis zu den Sommerferien vorzubereiten.“