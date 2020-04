THW beendet die Ära Ostbevern

„Mit dem Abschluss der letzten Aufräumarbeiten am bisherigen Standort ist der Umzug des THW-Ortsverbandes von Ostbevern nach Warendorf vollzogen“, sagt der Ortsbeauftragte Mario Raab .

„Trotz der Corona-Pandemie startete die Standortverlagerung des Ortsverbandes Warendorf der Bundesanstalt Technisches Hilfswerk (THW) von Ostbevern nach Warendorf, welche aufgrund der Kündigung des Mietvertrages durch den Vermieter notwendig wurde“, betont er. Da das Mietverhältnis bald endet, sei ein zeitnaher Umzug zur Aufrechterhaltung der Einsatzfähigkeit des Ortsverbandes zwingend notwendig gewesen.

„Bedingt durch die Pandemie wurde selbstverständlich nur in Kleingruppen gearbeitet“, betont Raab. „Des Weiteren galt es für die Einsatzkräfte des Ortsverbandes, auch während der Umzugsphase weiterhin die Einsatzfähigkeit aufrecht zu erhalten und parallel auf Anforderung des Corona-Krisenstabs des Kreises Warendorf logistische Aufgaben zu übernehmen.“

Dennoch sei es den Mitgliedern innerhalb kürzester Zeit gelungen, die gesamte Ausstattung des Ortsverbandes mit THW-eigenen Fahrzeugen zu schaffen, betont er. „Dies war nur aufgrund einer guten Vorarbeit und einer tollen Teamleistung einer Vielzahl von Kameradinnen und Kameraden möglich“, so der Ortsbeauftragte Mario Raab erfreut.

Schon seit einigen Wochen sei fast die gesamte Ausstattung auf Paletten gelagert worden. „Nun können wir endlich wieder auspacken und vernünftig arbeiten“, so Raab weiter.

Am Samstag konnten die Einsatzfahrzeuge des Ortsverbandes im Rahmen einer Kolonnenfahrt von Ostbevern nach Warendorf verlegt werden. Das bei solchen Verlegungen übliche Spalier zur Verabschiedung der Einsatzfahrzeuge am alten Standort und zum Empfang an der neuen Unterkunft musste den Mitgliedern des Ortsverbandes durch den Dienststellenleiter aufgrund der Pandemie zur Sicherung der Einsatzfähigkeit des Ortsverbandes sowie zum Schutz der Einsatzkräfte und ihrer Familien allerdings untersagt werden. So blieb ihnen nur der Gruß per Blaulicht und Martinshorn.

Transport in kürzester Zeit geschafft

Kurz darauf nahmen die Einsatzkräfte die ersten Einsätze von Warendorf aus wahr. „Ich habe den Aufbau der alten Unterkunft vor 18 Jahren, wie auch andere Kameraden, mit viel Eigenleistung unterstützt. Wir hatten an diesem Standort eine tolle Zeit. Da ist man schon etwas traurig, den Schlüssel zum letzten Mal umzudrehen. Ich freue mich sehr auf die Zeit in unserer neuen Liegenschaft. Dort haben wir deutlich mehr Platz und liegen zentraler in unserem Einzugsgebiet“, so Raab.

Zum Einzugsgebiet des Ortsverbandes Warendorf des Technischen Hilfswerks zählen neben der Kreisstadt die Städte Sassenberg und Telgte sowie die Gemeinden Everswinkel und Ostbevern.

Vollständig abgeschlossen ist der Einzug aber noch nicht: Zum einen stehen noch einige Einräumarbeiten an, des Weiteren ist die neue, große Fahrzeughalle mit den Umkleiden und Sanitäranlagen noch nicht fertig. Mit dem Abschluss dieser Arbeiten wird Ende Juni 2020 gerechnet. Bis dahin behelfen sich die THWler in ihren neuen Räumlichkeiten mit einer Übergangslösung.

Abschluss aller Arbeiten erst Ende Juni

Wer Interesse an einer Mitgliedschaft im THW hat, kann sich trotz der aktuellen Lage jederzeit melden. Der Start einer ersten Grundausbildung am neuen Standort in Warendorf ist zum 8. Juni geplant. Weitere Infos im Internet: