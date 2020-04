Bewerbung als Häuslebauer

Jeder Quadratmeter Baugrund In de Brinke kostet 265 Euro. Wenn man bei der Stadt kauft. Die besitzt 65 Grundstücke in dem gut 40 Fußballfelder großen, neuen Stadtteil, in dem gerade die Erschließung von Teil ein entsteht. Die ersten 20 Parzellen gehen ab 30. April ins Bewerbungsverfahren. „Wir haben schon über 300 Bewerber, die bei uns auf der Liste stehen“, gab Bürgermeister Axel Linke Dienstag bekannt. Mit den Fraktionen habe er sich deshalb auf ein Bewertungsverfahren geeinigt, anhand dessen Bewerber Punkte sammeln können. Wer bisher noch kein Wohneigentum hatte, wer ein Kind im Haushalt hat, ehrenamtlich tätig ist oder ein Familienmitglied daheim pflegt – alles das etwa bringt ihn einem der Grundstücke näher.

So viel zum Verfahren. Die bisherigen Interessenten erhalten, das versprach Stadtsprecherin Lena Fröhlich, Post von der Stadt mit weiteren Informationen.

Die hatten auch Björn Güldenarm und Florian Skirde mit zur Pressekonferenz in den Sophiensaal gebracht. Der Technische Leiter der Stadtwerke und der Fachmann für Energieversorgung stellten das in Kooperation mit der Stadt entstandene, laut Güldenarm bundesweit einzigartige Nahwärmenetz unter In de Brinke vor – WN-Leser wissen Bescheid.

Wie berichtet, versorgt die WEV die Wohneinheiten mit Erdwärme. Dazu ist ein in der Endstufe aus 110 Bohrungen von jeweils 150 Metern Tiefe bestehendes Erdwärmenetz geplant. Das darin zirkulierende Wasser-Glykol-Gemisch macht die Temperaturunterschiede zur Erdoberfläche nutzbar. Jedenfalls, wenn man mit seinem Haus an das CO2-neutrale Netz angeschlossen ist. Das geschieht im Rahmen eines Vertrags mit der WEV. „Wir würden uns dann um alles kümmern“, so Björn Güldenarm. „Alles“, das heißt, dass es für eine einmalige Zahlung von 11 100 Euro einen lebenslangen Vertrag für alle Folgekosten an der reinen Zufuhr und der Technik – einer Wärmepumpe im Haus also – gibt. Danach zahlen die Haushalte nur noch die abgenommenen Wärmemengen. Zusatzkosten entstehen nur für die Wunschleistung passiver Kälte. Mit der könne man im Sommer die Innentemperatur schon um zwei bis fünf Grad senken. „Da ist keine Klimaanlage, aber schon ein beachtlicher Wet“, findet Güldenarm.

Wohnbaugebiet mit Fläche von 40 Fußballfeldern

Auch eine Photovoltaik- oder Solarthermie-Anlage seien technisch möglich, ergänzte Florian Skirde. Allerdings erfülle ein ans Nahwärmenetz angeschlossenes Haus auch so schon die EEG-Norm.

Käufer eines Stadt-Grundstücks erhalten übrigens für einen günstigen Kurs die Regen- und Schmutzwasseranschlüsse: Einmalige 2750 Euro kostet das. Dieser Sonderpreis sei Ergebnis der Ausschreibung, meinte Axel Linke.

Er, Güldenarm und Skirde warben für das „Leuchtturmprojekt“ des sogenannten kalten Nahwärmenetzes. Auch Nicht-Stadt-Kunden erhielten zum selben Preis einen Anschluss mit demselben Leistungsvertrag mit der WEV. Sicher komme das den Stadtwerken zu Gute. Erdgas als Energieträger gebe es aber nunmal in Warendorfer Neubaugebieten gemäß Beschluss vom 2017 nicht mehr. Das Pilotprojekt hat inzwischen bei vielen Menschen Aufmerksamkeit erregt. Auch Käufer privater Grundstücke seien interessiert, andere Stadtwerke fragten nach.

Baustart in diesem Abschnitt könnte noch im Oktober sein.