Freckenhorst -

Was vom Krüßingfest übrig blieb... Vom weltlichen Teil, der ein Jahr lang vom Arbeitskreis Krüßing vorbereitet worden war, genau genommen nichts. Am Mittwochvormittag wurde dem Arbeitskreis offiziell untersagt, das Krüßing-Bräu in den nächsten Tagen auf dem Kirchplatz zu verkaufen.