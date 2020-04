Wenigstens ein bisschen Krüßing

Unter strikter Einhaltung der Rahmenbedingungen, vor allem der Abstands- und Hygieneregeln, versteht sich. Zur Teilnahme am Gottesdienst (das gilt im Übrigen auch für die Eucharistiefeier am Samstag, 2. Mai, 18.30 Uhr in St. Lambertus in Hoetmar) wurden bis Mittwoch Anmeldungen in den Pfarrbüros entgegengenommen. Familien oder Personen, die in einem Hausstand leben, werden während der Gottesdienste zusammensitzen können, ansonsten wird es Einzelplätze mit ausreichendem Abstand geben. So stehen am Sonntag in St. Bonifatius 85 Plätze und am Samstag in St. Lambertus 50 Plätze zur Verfügung. Vor den Gottesdiensten wird ein Ordnungsdienst die angemeldeten Personen zu den Plätzen führen.

Zum ursprünglich geplanten Festhochamt war der Limburger Bischof Dr. Georg Bätzing als Festprediger und Zelebrant eingeladen worden. Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz wird nun doch nicht nach Freckenhorst kommen.

Aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Nach Aussage des Pfarrdechanten wird Bätzing 2022 oder 2023 zu Krüßing nach Freckenhorst kommen.

Krampe selbst möchte am Sonntag um 8.30 Uhr gemeinsam mit dem evangelischen Pfarrer Stefan Döhner den üblichen Prozessionsweg gehen. Während Krampe das Freckenhorster Kreuz tragen wird, wird Döhner die Bibel in Händen halten. Beide gehen die normale Wegstrecke mit einigen Abweichungen. Unter anderem machen sie Station an der Everwordschule, am Kreuz am Wördenpättken und an den Seniorenwohnheimen, die die Geistlichen natürlich nicht betreten dürfen.

Damit die Bewohner von Kreuzkloster und Dechaneihof trotzdem ein bisschen von diesem vermutlich ungewöhnlichsten Krüßingfest, das es je gegeben hat, mitbekommen, hat Michael Kraß beide Einrichtungen mit alten Krüßing- und Fronleichnams-Prozessionsfotos versorgt. Seine ursprüngliche Idee musste er wegen Covid-19 verwerfen. Denn eigentlich hätte Kraß mit den Senioren über Fotos aus dem Archiv von Rainer Nolde sprechen wollen, Bilder, die in den Jahren 1955 bis 1957 entstanden sind und die Rainer Noldes Tochter Stefanie Freye digitalisiert hat: „Vielleicht hätte der eine oder andere sich auf den Bildern wiedererkannt, zum Beispiel als Erstkommunionkind.“

Mit Corona war dieser schöne Plan Makulatur. Michael Kraß besorgte sich daher weiteres Fotomaterial von Andreas Engbert und Heinz Beckstette. „Es sind Bilder aus den Jahren 1979 und aus dem Jubiläumsjahr 2001 dabei“, verrät er. Ein Foto zeige beispielsweise Dechant Strübbe bei der Einweihung der Petrikapelle als Ausstellungsraum. Sämtliche Fotos hat Michael Kraß auf USB-Sticks gezogen, die er den Seniorenheimen am Freitag übergeben will. Kraß: „Im Essenssaal gibt es einen Flachbildschirm, da können die Bilder gezeigt werden.“