Normalerweise sind es die Großeltern, die gerne und tief in die Tasche greifen, wenn es gilt das Enkelkind bei einem Lauf für den guten Zweck zu sponsern. Nun schicken sich die Bewohner des Altenheims Kloster zum Heiligen Kreuz und des Betreuten Wohnens „Wohnen im Park“ an, sich selbst an einem Sponsorenlauf zu beteiligen.