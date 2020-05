Mit 115 000 Euro fördert der Bund die Sanierung der Boeselager‘schen Kurie in Freckenhorst. Wie die Abgeordneten Reinhold Sendker ( CDU ) und Bernhard Daldrup (SPD) mitteilen, habe der Haushaltsausschuss am Mittwoch beschlossen. „Die Mittel stammen aus dem neunten Denkmalschutzsonderprogramm des Bundes“, sagt Sendker und betont: „Gerade in diesen schwierigen Zeiten, in denen Corona das alles beherrschende Thema ist, gibt solch‘ eine gute Nachricht Auftrieb“. Der Mittelfluss sei umso wichtiger, als die Kurie bereits jetzt unbewohnbar sei und ohne die dringend notwendigen Sanierungsarbeiten zu verfallen drohe.

Nach den Sanierungsarbeiten soll das Gebäude der Kirchengemeinde Sankt Bonifatius als Pfarrverwaltung und Pfarrheim dienen.

Zudem ist geplant, den Stucksaal für kleinere kulturelle Veranstaltungen oder standesamtliche Hochzeiten zu nutzen. „Ich freue mich, dass die Räume einer sinnvollen Nutzung zugeführt werden, die auch die Nutzung des Gebäudes im Wandel der Zeit widerspiegelt“, so Sendker, der sich durch die unmittelbare Nachbarschaft seines Wahlkreisbüros ganz besonders mit dem Projekt verbunden fühlt.

Insgesamt fließen 236 000 Euro in den Kreis Warendorf. Mit 110 000 Euro wird die katholische Kirchengemeinde Sankt Magnus/Sankt Agatha in Everswinkel unterstützt. Mit weiteren 11 000 Euro beteiligt sich der Bund an der Sanierung der Fleiter-Orgel in der Liesborner Abteikirche Ss. Cosmas und Damian.