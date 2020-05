„Warendorfs schönster Biergarten“ öffnet wieder – so wird die Fläche an der „Herrlichkeit“ von den neuen Betreibern Jutta und Pasquale Weste sowie Andy Ullwer und Sonja Geier bezeichnet. Mit der Meinung dürften die bekannten Gastronomen in Warendorf aber nicht alleine sein.

Frieda‘s Time-Out folgt auf Emspiraten

Nachdem im vergangenen Jahr die „Emspiraten“ den Biergarten an der „Herrlichkeit“ betrieben haben, wollte Markus Vedder (Premiumevent) eine Veränderung. „Es hat leider nicht immer alles einwandfrei funktioniert“, erklärt der Besitzer der „Herrlichkeit“. Mit Weste, Ullwer und Geier ist er sich sicher, dass sich das ändert. Die Wirte des „Time-Out“ (Bundeswehr-Sportschule) und der „Alten Frieda“ freuen sich auf die neue Herausforderung.

Ganz passend bekommt der Biergarten den Namen „Frieda‘s Time-Out“. Erstmalig geöffnet wird schon am Donnerstag, 21. Mai (Vatertag) – unter Beachtung aller Corona-Auflagen, wie die neuen Betreiber versprechen. „Am Anfang wird das alles noch etwas mit angezogener Handbremse sein müssen“, erklärt Ullwer, warum es während der Corona-Krise erstmal Getränke nur aus der Flasche geben wird. Neben Bier und anderen kühlen Flüssigkeiten werden Kaffee und Kuchen sowie Gegrilltes geboten. „Wir werden uns mit der Zeit entwickeln“, versprechen die Gastronomen.

Die Öffnungszeiten sollen grundsätzlich freitags bis sonntags und an Feiertagen sein. „Aber da werden wir immer ganz flexibel sein. Sonderöffnungen sind immer möglich“, verspricht Jutta Weste, die sich genau wie ihre Mitstreiter sehr darüber freut, dass der Biergarten endlich wieder neues Leben eingehaucht bekommt.