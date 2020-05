Beklemmende Spurensuche

Vor 75 Jahren lag Deutschland in Schutt und Asche. Warendorf wurde von Zerstörungen verschont. Warum – das haben die Westfälischen Nachrichten auf der Sonderseite anlässlich des „Tags der Befreiung“ nachgezeichnet. Mit Beendigung des Krieges kehrte in Warendorf aber noch lange keine Normalität ein. Von März bis in den Herbst 1946 dienten die Pferdeställe im Nordrhein-Westfälischen Landgestüt als Aufnahme- und Durchgangslager für Zehntausende von Menschen.

Ursprünglich hatte die Stadt geplant, gemeinsam mit den Warendorfer Schulen am Jahrestag des Kriegsendes den Weg der Heimatvertriebenen vom Warendorfer Bahnhof zum Landgestüt nachzuempfinden. „Diesen Elendszug der Menschen, die nach der durch Entbehrungen, Leid, Ungewissheit und Misshandlungen geprägten Flucht ihre erste Zuflucht in Warendorf fanden“, schreibt Horst Breuer vom Kulturdezernat.

Kampflose Übergabe an die alliierten Truppen unter Major Hall

Inne halten wollten die Teilnehmer an Stationen, die auch heute noch Geschichten vom Krieg erzählen können: An der Synagoge in der Freckenhorster Straße, vor der die gewalttätigen Ausschreitungen der SA am 9. November 1938 keinen Halt machten. An der Kreuzung Freckenhorster Straße, Münsterstraße, Im Ort, wo am Osterdienstag, dem 3. April 1945, die kampflose Übergabe an die alliierten Truppen unter Major Hall erfolgte. An der Emsbrücke, die am Morgen des Ostermontags durch eine Sprengung der Nationalsozialisten zerstört wurde. Und am Standort des ehemaligen Kriegerdenkmals zu Ehren der im Ersten Weltkrieg Gefallenen, wo die SS den Leichnam des erschossenen Pioniers Otto Hermann zur Schau stellte, der eine Fortführung der Verteidigung als sinnlos bezeichnet hatte.

„Alles war geplant, mit der Museumspädagogin des Westpreußischen Landesmuseums und der Lauren­tiusschule begeisterte Kooperationspartner gefunden“, bedauert Breuer, dass die Corona-Pandemie auch dieses Vorhaben zu Fall gebracht hat. Umso wichtiger ist es ihm, dass die geschichtlichen Ereignisse trotzdem aufgearbeitet wurden – und hoffentlich zum Nachdenken anregen.

Gemeinsam mit dem Westpreußischen Landesmuseum entwickelte ein Team aus dem Sachgebiet Kultur ein digitales Format, das alle Stationen sowie die Geschehnisse der Nachkriegszeit aufgreift. Der Titel, so Breuer, sei übernommen aus der Erzählung von Paul Schallück, für die ihm 1955 vom Landschaftsverband Westfalen-Lippe der Annette-von-Droste-Hülshoff-Preis verliehen wurde. Diese Erzählung habe auch die Grundlage für das Hörspiel „Die Warendorfer retten ihre Stadt“ gebildet, das der WDR Münster 1961 aufnahm und sendete.

Die Macher des Films stießen im Zuge ihrer umfangreichen Recherchen zudem auf einen bisher nicht bekannten dokumentarischen Filmbericht. Am 8. Mai 1945 produzierte die 168th Signal Photografic Company der Vereinigten Staaten den Film „Injurie of Russian Ex-Prisoners now staying at the US-Army Displaced-Persons-Camp Warendorf“. Der Film befindet sich heute im Original in den Beständen des Imperial War Museum London.

Von März bis Herbst 1946 dienten die Pferdeställe als Aufnahme- und Durchgangslager für 43 000 vertriebene Ostdeutsche

Der Film begibt sich auf Spurensuche: Von Oktober bis Dezember 1945 waren im Landgestüt mit der „Aktion Honigbiene“ in 22 Zugtransporten 21 308 Deutsche untergebracht, die im Krieg überwiegend aus dem Rheinland und Westfalen nach Mittel- und Ostdeutschland evakuiert worden waren. Von hier wurden sie wieder in ihre Heimat zurückgeleitet. Mit ihnen kamen auch die ersten ostdeutschen Flüchtlinge und Vertriebenen nach Warendorf. Von März bis Herbst 1946 dienten die Pferdeställe als Aufnahme- und Durchgangslager für 43 000 vertriebene Ostdeutsche. Sie kamen in Zugtransporten mit der „Aktion Schwalbe“ zu jeweils 1000 Personen in Warendorf an. Es waren überwiegend traumatisierte Frauen, Kinder und ältere Männer.

Mit einem dieser Transporte erreichteauch der heutige Prälat und letzte Großdechant der Grafschaft Glatz Franz Jung Warendorf. Mit seiner Mutter und neun Geschwistern wurde er in einer Pferdebox im Landgestüt Warendorf untergebracht. Sein ergreifender Zeitzeugenbericht war ein wichtiger Beitrag zum Filmprojekt.

Der Schlusssatz einer Textpassage aus diesem Zeitzeugenbericht war ein Grund mehr für die eindringliche Botschaft von Bürgermeister Axel Linke in diesem Filmbeitrag: „Deswegen ist jede Vertreibung – wo und wann immer sie geschieht – ein Verbrechen gegen alle Menschenwürde.“ Auch heute, so Linke, fänden wir bei genauem Hinsehen genügend Beispiele, wo sich Flüchtlinge integrieren, dazu gehören wollen, hier lernen wollen, um den Lebensunterhalt für sich und ihre Familien selbst bestreiten zu können. „Diese Menschen verdienen unsere Unterstützung, unsere uneingeschränkte Solidarität!“, betont der Bürgermeister. „Aus den menschenverachtenden Taten des nationalsozialistischen Terrorregimes können und müssen wir immer wieder für die Zukunft lernen.“

Der Film „Weiße Fahnen im April“ steht online auf der Seite der Stadt Warendorf unter www.warendorf.de bereit oder unter https://youtu.be/uH5XAE7APZA. .