Peter Huerkamp , parteifreier Bürgermeisterkandidat für Warendorf, bietet ab jetzt regelmäßig einen Bürgertalk an. Der Formattitel: „Huerkamps Bürgertalk: Der beste Austausch mit Abstand“ trägt den „Corona-Gegebenheiten“ Rechnung.

„Mein Unterstützer-Team und ich, bieten mit ,Huerkamps Bürgertalk‘ feste Zeiten für einen Austausch mit mir an. Über die Kommunikationskanäle Facebook (Peter Huerkamp), Instagram (peter.huerkamp), WhatsApp (0151-59846540), Telefon (0151-59846540) oder per E-Mail (peter.huerkamp@t-online.de) bin ich für die Bürgerinnen und Bürger gut planbar zu erreichen. Da persönliche Kontakte augenblicklich noch sehr eingeschränkt sind, möchte ich dennoch die Wünsche und Ideen meiner Mitbürger für das Leben in Warendorf mitbekommen.“

Am heutige Dienstag, 12. Mai, von 17 bis 20 Uhr, steht der Bürgermeisterkandidat den Menschen in Warendorf, Einen, Freckenhorst, Hoetmar, Milte und Müssingen für Gespräche zur Verfügung.

Für die Bürgerinnen und Bürger ist damit ein noch intensiverer Austausch mit dem parteifreien Bürgermeisterkandidaten Peter Huerkamp unkompliziert und sehr gesund machbar. Die oben genannten Kommunikationswege sind weiterhin auch außerhalb von „Huerkamps Bürgertalk“ sehr gerne von den Menschen in der Stadt Warendorf zu nutzen.

Über die nächsten Termine für „Huerkamps Bürgertalk“ wird zu gegebener Zeit informiert.