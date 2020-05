Warendorf -

Von Monika Vornhusen

Jetzt kann Markus Berger in seinem Wohnort auch arbeiten. Seit dem 1. Mai hat der Jurist die Leitung des Finanzamtes Warendorf übernommen und ist damit in die Fußstapfen von Klaus Neubarth getreten. Das Finanzamt Warendorf ist eins von 129 Finanzämtern in Nordrhein-Westfalen. Das Steueraufkommen des Finanzamtes betrug im Jahr 2019 insgesamt 660 Millionen Euro.