Große Herausforderung

Warendorf -

„Wir haben die Vorgaben und Wünsche von Land und Bund zur Versorgung auch größerer Zahlen gegebenenfalls intensiv- und beatmungspflichtiger Patienten in extrem kurzer Zeit umgesetzt und verfügen jetzt über insgesamt 25 Beatmungsplätze“, erklärte der Ärztliche Direktor Dr. Timm Schlummer. Auch in diesem Jahr hat sich der CDU-Bundestagsabgeordnete Reinhold Sendker wieder mit Vertretern des Josephs-Hospitals getroffen, um sich nicht nur zur momentanen Corona-Situation, sondern auch über aktuelle Themen zur Gesundheitsversorgung in der Region auszutauschen.