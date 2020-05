Strenge Regeln in Barentin

Wochenlang erforderte die Corona-Krise zunächst die Konzentration auf die unmittelbare Umgebung und die eigenen Region. Welchen Lauf würde die Pandemie vor Ort nehmen? Welche Auflagen können umgesetzt werden und welche Wirkung zeigen sie? Fragen über Fragen. Jetzt stellt sich der Alltag mit Corona ein und der Blick sollte sich mal wieder auf Vertrautes, auf Freunde und Partner richten, denen die Warendorfer sich verbunden fühlen. Die WN haben mit Hilfe der Partnerschaftsvereine und Komitees der Warendorfer Partnerstädte einen Blick über die Grenzen geworfen.

So telefonierte VHS-Leiter Rolf Zurbrüggen, Vizepräsident der Deutsch-Französischen Gesellschaft Warendorf, vor wenigen Tagen mit Michel Bentot , langjähriger Bürgermeister der Warendorfer Partnerstadt Barentin,

der am 28. Mai sein Amt offiziell an Christophe Bouillon übergeben wird. Zurbrüggens Fazit daraus: Michel Bentot sei froh gewesen, darüber berichten zu können, dass es in Barentin bislang keine Todesfälle in Folge von Corona gegeben habe. Die Situation rund um Schließungen im öffentlichen Raum sei ähnlich verlaufen wie in Deutschland. Bars. und Restaurants waren zum Zeitpunkt des Telefonats zwischen Zurbrüggen und Bentot allerdings noch geschlossen gewesen. In einem Umkreis von 100 Kilometern dürfe man sich nun wieder frei bewegen rund um die Stadt in der Region Normandie. Die Ausgangsregelung beziehe sich in Frankreich dabei auf die Départements. Somit könne die 100-Kilometer-Marke in Sachen Bewegungsfreiheit auch schon mal überschritten werden. Auch sportliche Aktivitäten von weniger als zehn Personen seien nun wieder erlaubt – allerdings nicht in geschlossenen Räumen. So seien Turnhallen und Schwimmhallen auch weiterhin geschlossen in Barentin. Michel Bentot berichtete gegenüber Rolf Zurbrüggen auch von Infektionsherden in Schlachtbetrieben in Frankreich, beispielsweise in der

Normandie, in Zentralfrankreich und im Südwesten von Frankreich.

Trotz der Corona-Krise ist es aber in Barentin gelungen, am 15. Mai die Kommunalwahlen durchzuführen.

Darüber und über die Situation während der Corona-Krise berichtet auch Maryse Le Bouëtté, die vielen Warendorfern aus den Aktivitäten rund um die Städtepartnerschaft bekannt ist. Sie wurde mit ihrer Liste erfolgreich gewählt und wird somit zukünftig als Stellvertretende Bürgermeisterin auch für das Thema „Krippen und Schulen“ zuständig sein.

„Diese sind seit Donnerstag wieder auf“, schreibt sie in meiner E-Mail auf WN-Nachfrage. Auch hier seien aber strenge Vorgaben durchzuführen: 15 Schüler dürften maximal pro Klasse in den Grundschulen wieder lernen; in den Krippen und Vorschulen seien zehn Kinder erlaubt.

„Die Stimmung seit dem 15. März war eigenartig“, beschreibt es Madame Le Bouëtté. „Alle mussten zu Hause bleiben; nur mit einer Genehmigung auf Papier oder mittels QR-Code durfte man für eine Stunde zum Einkaufen, zum Sport oder ansonsten zur Arbeit. Anderenfalls drohte eine Strafe von 135 Euro.“ Die Polizei habe die Einhaltung der Maßnahmen sehr streng kontrolliert. Seit dem 1. Mai seien dann spürbare Lockerungen eingesetzt worden mit einer Bewegungsfreiheit im eigenen Département (rund 100 Kilometer von zu Hause).

Auch jetzt seien die Bürger in Frankreich aber noch sehr vorsichtig unter Einhaltung der Hygieneanforderungen. „Auch ich bin bis zum 11. Mai zu Hause geblieben und allenfalls kurz mit den Hunden spazieren gegangen“, so Maryse Le Bouëtté. Aus ihrem privaten Umfeld berichtet sie: „Mein Mann leitet ein Architekturbüro in Rouen; 50 Mitarbeiter haben dort zu Hause gearbeitet. Auch die Tochter, Studentin der Psychologie, habe ihr Examen via Internet in den vergangenen zwei Wochen geschrieben, denn die Uni in Rouen, der Hauptstadt der Region Normandie, bleibe bis September geschlossen. Auch die Ferienwohnung, die die Familie in Fecamp anbiete, sei bis zum 11. Mai geschlossen gewesen, da auch Gastronomie und Strände in dem Ort an der Normandie-Küste geschlossen waren. „Aber wir bleiben optimistisch und für uns ist es wichtig gesund zu sein und unsere Senioren zu schonen“, zieht die Vertreterin aus Barentin Bilanz.